75 ülkeye ihracat

Porselen sektörünün öncü markalarından Kar Porselen, Bonna markası ile Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019 yılı ihracatın liderleri sıralamasında kendi kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Bonna, tasarladığı ve ürettiği inovatif ürünlerini iç pazarın yanı sıra 6 kıtada 75 ülkede müşterileriyle buluşturuyor. Bilecik’teki yeni fabrikalarıyla birlikte yılda 30 milyon parça üretim kapasitesi bulunan Kar Porselen, 2021 yılında kapasitesini yüzde 40 artırarak ihracatını da artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin köklü porselen üreticilerinden Kar Porselen, Bonna markasıyla kendi tasarlayıp ürettiği ürünlerinin yüzde 60’ını 75 ülkeye ihraç ediyor. 1983 yılında seramik üretimiyle başlayan yolculuğunu 2002 yılında Kocaeli- Çayırova tesisine taşıyan ve yenilikçi yaklaşımıyla porselen üretimini devam ettiren Kar Porselen, 2014 yılında Bonna markasıyla HoReCa sektörüne yönelik üretim yapmaya başladı. Pazarlama ve satış faaliyetlerini kısa sürede 6 kıtada 75 ülkeye yayan Kar Porselen, Kocaeli- Çayırova’daki tesisleri ve geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Bilecik- Pazaryeri fabrikasıyla birlikte yıllık toplam 30 milyon parça üretiyor.