Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar istihdam Hasat PETROL ABD Başkanı Donald Trump Türkiye İstatistik Kurumu
8 bin lira indirim yaptı
8 bin lira indirim yapıyor
Migros'a dönüştüler
Migros'a dönüştüler
Ofisiniz hazır
Ofisiniz hazır
Destek verdi
Lokantaya destek verdi
Yeni atamalar
İlaç devinde yeni atamalar

8 bin lira indirim yaptı

Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, “Kelebek’le Yenilen” mottosuyla ocak ayı boyunca geçerli bir kampanya düzenliyor. Yaşam alanlarını yeniden tasarlamak isteyenlere “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla seslenen Kelebek, kampanya kapsamında takipçilerine 8 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

8 bin lira indirim yaptı

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından Kelebek Mobilya, yaşam alanlarını yenilemek isteyen takipçilerine “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla sesleniyor. Ocak ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Kelebek, takipçilerine 8 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Türkiye’nin köklü mobilya markası Kelebek Mobilya, “Kelebek’le Yenilen” mottosuyla ocak ayı boyunca geçerli bir kampanya düzenliyor. Yaşam alanlarını yeniden tasarlamak isteyenlere “Eskiler Gidiyor Yeniler Geliyor” kampanyasıyla seslenen Kelebek, kampanya kapsamında takipçilerine 8 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında marka fark etmeksizin tüm eski mobilyalarınızı evinizden alan Kelebek, yeni Kelebek’lerinizi istediğiniz adrese getiriyor.  Takım alışverişinde geçerli olan kampanya kapsamında ayrıca her 12.990 TL’lik taksitli alışverişte tüketicileri, anında 1.000 TL hediye çeki bekliyor.

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Kelebek Ile Yenilenme ZamanıEskiler Gidiyor Yeniler Geliyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.