8 projeye daha destek

ANKARA (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından, IPARD II 3. Çağrısı kapsamında Ankara'da destek almaya hak kazanan 44 projeden 8'i için sözleşme imzalandı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, bu tür projelerin Türkiye'nin gelişmesine büyük fayda sağladığını söyledi.

Gülpınar, TKDK'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bugünlerde Ankara İl Koordinatörlüğünün yenilenebilir enerji konusuyla ilgili projeye verdiği destek çok anlamlı." dedi.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyman da IPARD II 3. Çağrısı kapsamında Ankara'da destek almaya hak kazanan 44 projeden 8'i için sözleşme imzaladıklarına işaret ederek, bu yatırımların hayata geçirilmesi noktasında desteklerinin ve takiplerinin devam edeceğini bildirdi.

Oyman, koordinatörlük olarak bugüne kadar IPARD Programı kapsamında başkente 485 proje kazandırıldığına dikkati çekerek, bu projelerin toplam yatırım tutarının 464 milyon lira, hibe tutarının da 248 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, IPARD II 4. başvuru çağrı dönemi kapsamında sadece Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım çevre tedbiri alanında uygulanacak projeler için de çağrıya çıktıklarını vurgulayan Oyman, bu tedbir kapsamında yüzde 100 hibe sağlanacağını ve 1,6 milyon avro destek verileceğini kaydetti.

IPARD II 3. Çağrısı kapsamında sözleşme imzalamaya hak kazanan "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbiri kapsamında 8 projenin toplam yatırım tutarı 2 milyon 132 bin lira, projelere verilecek toplam destek tutarı ise 1 milyon 170 bin 235 lira hesaplandı.

Söz konusu 8 projeden 7'si tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, 1'i ise yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere ait bulunuyor.