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ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü

İran’ın, İran Nükleer Anlaşması’na göre yüzde 3.67 ile sınırlandırılan uranyum zenginleştirme oranını yüzde 4.5’e yükselttiğini duyurmasının ardından, ABD hisse senedi piyasaları düşüşle açıldı.

ABD piyasaları İran endişeleri etkisiyle düştü
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Yatırımcıların odağında, jeopolitik gerginliklerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma var.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:

- Dow Jones yüzde 0.46,

- Nasdaq yüzde 0.82 ve

- S&P yüzde 0.43 düştü.

Dolar karşısında, euro yüzde 0.08 kayıpla 1.12182 düzeyine, sterlin yüzde 0.22 kayıpla 1.25014 düzeyine geriledi.

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ABD PiyasalarıIranABD-İranEkonomiFinansİran Nükleer Anlaşması
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