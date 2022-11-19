Adana'yı gectiler

Ama Mersin son yaptığı Narenciye Festivali ile komşusunu bir adım geride bıraktı. Üstelik festival kararı son anda alınmıştı.

Bugüne kadar bu festivalleri önderlik eden Mersin Ticaret Borsası’nda seçim yeni bitmişti. Başkan Abdullah Özdemir seçimi açık ara farkla kazanmıştı. Aynı zamanda Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı da olan Abdullah Özdemir hemen kolları sıvadı.

İlk başvurduğu isim kısa bir süre önce kente atanan Vali Ali Hamza Pehlivan oldu. bugüne kadar gittiği her görev bölgesinde fark yaratan Vali Ali Hamza Pehlivan etkinliğe tam destek verdi.

Hatta destek vermekle kalmadı etkinliğe önderlik yaptı. Kentteki bütün kurum ve kuruluşları hareket geçirdi.

Başkan Özdemir bu büyük destekle işe başladı ve kısa bir sürede muhteşem bir festival yaptı. Mersin’e festival boyunca tam 300 bin ziyaretçi geldi. Mersin sadece narenciye de değil her alanda farkındalığı bir tık yukarı taşıdı. Adana bu etkinliği yakından izledi ve üstüne çıkmak için planlar yapmaya başladı.

Ama Mersin mesajını vermiş ve narenciyede sahip olduğu üretim ve ihracat gücünü ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak amacıyla bundan 11 yıl önce çıktığı yolun doğruluğunu ortaya koymuştu.

Mersin Narenciye Festivali, dört yıl aradan sonra 7’den 77’ye binlerce Mersinlinin akınına uğrayarak, Mersin’e pandemi sonrası hasret kaldığı renkli anları yaşattı. Bu yıl ‘Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır’ sloganı ile düzenlenen 8. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali’ne iki gün boyunca çeşitli etkinliklerle gündemi belirledi.

Bu etkinlikle Türkiye’nin dünya narenciye pazarındaki en önemli oyuncusunun Mersin olduğu mesajı verildi.

Öyle ki Türkiye narenciye üretiminin yüzde 26’sı, ihracatın ise yüzde 36’sı Mersin’e ait olduğu vurgulandı. Mersin’in ihracat gelirinin yüzde 15’i ise yine narenciyeden geldiği bilgisi paylaşıldı.

Festivale ilişkin en önemli değerlendirmeyi Mersin Ticaret Borsası ve Mersin Uluslararası Narenciye Festivali İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir şu sözlerle aktardı:

“Bizim kentimiz narenciye ile özdeşleşti. Festival bunu pekiştirdi. Rize için çay, Ordu ve Giresun için fındık, Malatya için kayısı, Aydın için incir neyse Mersin için de narenciye odur. Her zaman ve her koşulda olduğu gibi narenciye üreticilerimiz üretmeye, ihracatçılarımız ihraç etmeye devam ediyor. En büyük arzumuz üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın alın terlerinin karşılığını almalarıdır. Ana amacımız kamuoyunun dikkatini narenciye ve narenciyenin başkenti Mersin’e çekmek. Çünkü Türkiye narenciye üretiminin yüzde 26’sı, ülkemiz narenciye ihracatının 36’sı Mersin’e ait. Mersin’in ihracat gelirinin yüzde 15’i narenciyeden geliyor. Böylece ülkemizin dünya üretiminde sekizinci, ihracatında üçüncü olduğu narenciyenin hak ettiği değeri bulmasını sağlamayı hedefliyoruz. Üretimin ve başta genç nesillerimiz olmak üzere tüketimin artması başlıca amacımızdır. Özellikle marka oluşturmanın ve marka değerini yükseltmenin, yeni ihraç pazarlarına açılmanın yollarını bulmalıyız.”

Özdemir festivalin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti:

“Festivalimiz oluşturduğu güçlü birlik ve beraberlik ile Mersin’in neler başarabileceğinin en somut, en güzel örneği. İlmek ilmek işlediğimiz figürlerimiz ile tam bir görsel şölen sunduk. Oluşturduğumuz bu narenciye dünyasında emek, ekip ruhu, dayanışma, hayal gücü, sanat ve enerji var. Ülkemizde yapılan birçok meyve festivali var. Mersin Narenciye Festivali’ni diğerlerinden ayıran bir farklılığı var. Bu farklılık, narenciye ürünlerinin bizzat kendisinin süsleme aracı olarak kullanılması. Süslemelerde kullanılan 100 bin kilogram, 500 bin adet narenciye var. Günde ortalama 70 kişi ile 10 bin saati aşan iş gücü var. Bu özelliği ile festivalimiz, Türkiye’nin ilk, tek ve en görkemli festivali olma özelliğini taşıyor. Buradaki ürünleri festival sonunda halkımıza dağıtacağız.”