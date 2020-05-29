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AK Yatırım'dan bir ilk

Sermaye piyasalarında Türkiye’nin bilinen kurumlarından Ak Yatırım, ürün gamını genişleterek ilk Yatırım Kuruluşu Varantı ihracını gerçekleştirdi.

AK Yatırım'dan bir ilk

Bireysel ve kurumsal yatırımcılara tüm sermaye piyasası enstrümanlarıyla hizmet veren Ak Yatırım,  11 Mayıs tarihinden itibaren piyasa yapıcılığını da üstlendiği ilk Yatırım Kuruluşu Varantı’nı ihraç etti. Türkiye’nin yerli ikinci Varant ihraçcısı olan Ak Yatırım’ın ihrac ettiği varantlar, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Ak Yatırım, aynı zamanda yurt içi piyasalar işlem platformu olan TradeAll TR üzerinden de kendi ihraç ettiği varantların müşterileri tarafından izlenmesine, alım ve satım yapılmasına imkan sağlıyor.

“Yeni ürünleri hayata geçiriyoruz”

Varant ihraçlarına başlanmasıyla yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri hayata geçirdiklerini belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, “Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini geliştirme anlayışımızla beraber müşterilerimize sunduğumuz bu yeni ürün ile yatırım kuruluşu varantlarının ihracına başladığımızı duyurmaktan oldukça mutluyum. Sermaye piyasalarının sıkça tercih edilen bu ürününde, Ak Yatırım adının da artık yer alması gerektiğine inanıyorduk. İlk aşamada dayanak varlık olarak paylar ile başladığımız varant ihraçlarında, dayanak ürün sınıfı çeşitliliğini arttırmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Piyasa yapıcılığı tecrübemizle tüm yatırımcıların yüksek likidite ve dar makaslarda kolaylıkla işlem yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz” sözlerini kullandı.

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