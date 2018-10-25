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Akıl Fikir 12. yaşında

Türk Ekonomi Bankası (TEB) "İcat Çıkar" sloganıyla bu yıl 12.'sini düzenlediği TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvurularını almaya başladı

Akıl Fikir 12. yaşında
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İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) "İcat Çıkar" sloganıyla bu yıl 12.'sini düzenlediği TEB Akıl Fikir Yarışması'nın başvurularını almaya başladı.
TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, TEB Akıl Fikir Yarışması geleceğin finans dünyasını şekillendirecek yenilikçi fikirleri bekliyor.
Sektöre yenilikçi ve yaratıcı ürünler kazandırmak, müşteri deneyimini iyileştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen ve her yıl daha da büyüyen bir ilgiyle, en önemli açık inovasyon uygulamalarından biri olan TEB Akıl Fikir Yarışması, bu yıl da "Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun", "Müşteri" ve "Teknolojik Girişimci" olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenecek.

"Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun" ve "Müşteri" kategorilerinde bankacılık ürün ve hizmetleriyle ilgili yenilikçi, yaratıcı fikir ve projeler; "Teknolojik Girişimci" kategorisinde ise sektör bağımsız teknoloji tabanlı projeleri olan tüm girişimciler 15 Ocak 2019 tarihine kadar "www.icatcikar.com" üzerinden başvuru yapabilecek.


- İcat çıkaran en iyi "fikir"ler ödüllendiriliyor

Jürinin sektörün önde gelen isimlerden oluştuğu yarışmada, katılımcıları finansal ödüllerin yanı sıra TEB'de kariyer fırsatları, Roland Garros Seyahati ve TEB Girişim Evi’ne katılım önceliği bekliyor. Ayrıca en inovatif üç proje sahibi Bahçeşehir Üniversitesi tarafından MBA bursu ile ödüllendiriliyor.

"Üniversite Öğrencisi-Yeni Mezun" Kategorisi’nin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. "Müşteri" kategorisinde birinci olan yarışmacı 25 bin TL ödülün yanı sıra Fransa Açık Tenis Turnuvası Roland Garros'a katılma hakkı kazanıyor. İkinci olan TEB müşterisi 15 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL’lik ödülün sahibi oluyor.
"Teknolojik Girişimci" kategorisinin birincisi 25 bin TL, ikincisi 15 bin TL, üçüncüsü ise 10 bin TL ödül kazanıyor. Ayrıca bu kategoride finale kalan yarışmacılar TEB Girişim Evi'ne öncelikli katılım hakkı elde ediyor.

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