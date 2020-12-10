Akü kışa hazır mı?

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, kışın yolda kalmak istemeyen sürücülere akü ve akü şarj sisteminin bakımına dair önemli ipuçları verdi. Güvenli bir sürüş için akü bakımını ihmal etmemek gerektiğini söyleyen Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Murat Terzi, “Araçlara kış bakımı yaparak zorlu hava koşullarının üstesinden kolayca gelmek mümkün. Akülerin bakımı zamanında yaptırılmazsa aracın marş motoru, ateşleme sistemi, far gibi elektrik aracılığı ile çalışan fonksiyonlarında aksama olabilir” dedi.

Dünyanın enerji uzmanı İnci Akü, aracını kışa hazırlamak isteyen sürücülere akü ve akü şarj sisteminin bakımına dair önemli bilgiler verdi. Akülerin özellikle yaz aylarında sıcağa maruz kaldığını, soğuk havaya karşı yapılacak bakımın akünün ömrünü uzatacağını belirten Müşteri Deneyimi Departman Müdürü Murat Terzi, kış bakımının aracın performansını da olumlu etkileyeceğini söyledi. Soğuk havalarda akülerin arızalarının arttığına dikkat çekerken, kışa hazırlık içinde şu ipuçlarını verdi:

Aküde ilk olarak kutup başlarına bakın. Eğer kutup başlarında oksitlenme var ise akü kablolarını sökmeden ve araç stop halindeyken kutup başlarına sıcak su dökün. Ardından küçük bir fırça ile kutup başlarını temizleyin.

Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştüğünde akünün performansı neredeyse yarı yarıya azalır. Bu duruma çözüm olarak aracı ısıtmalı bir park alanına bırakın.

Akü, koltuk ısıtıcısı, arka cam ısıtıcısı, dizel motorlardaki kızdırma bujileri veya kabin içi ısıtıcısı gibi sonradan eklenen donanımlara enerji sağlar. Soğuk havalarda bu durum akü için fazladan yük demektir. Akünün zorlanmasını engellemek için fazladan elektrik enerjisi gerektiren donanımları devre dışı bırakın.

V kayışını mutlaka kontrol ettirin

Düzenli olarak bakımı yapılmamış, kirlenmiş aküler kış aylarında daha kolay arızalanır. Bunun önüne geçmek ve elektrik kaçağını engellemek için aküyü kirden arındırın.

Akünün şarj kapasitesini kontrol edin. Sistemsel arızadan kaynaklanan eksik şarj etme durumu varsa şarj takviyesi yapın.

Akünün V kayışının kaydırma yapıp yapmadığını, şasiyle bağlantısının olduğu yerde paslanma olup olmadığını kontrol edin.

Araç belirli bir süre için kullanılmayacaksa akü ile şase kablosunun bağlantısını kesin. Aracı, aşırı sıcak veya aşırı soğuk olmayan bir ortamda bırakın. Uzun bir sürenin ardından ilk kez çalıştırılan aracı aküsünde şarj sıkıntısının oluşmasını önlemek adına 20-30 dakika rölantide çalıştırın.

İnci GS Yuasa Hakkında

Akü sektöründe üretim ve satış faaliyetleri yürüten İnci GS Yuasa, İnci Holding ve GS Yuasa iştirakidir. Manisa’daki üç fabrikası ve 800 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük akü üreticisi konumundadır. Tüm süreçlerinde mükemmelliği ilke edinen İnci GS Yuasa, tüketici odaklı yaklaşımı ve geliştirdiği yeni teknolojilerle 6 kıtada 80’in üzerinde ülkede ürünlerini ve hizmetlerini tüketicilere ulaştırmaktadır. İnci GS Yuasa, yurt içinde 80 ana bayi, 200 enerji uzmanı, 300 yetkilendirilmiş servisi ve 3 bin 500 perakende satış noktası ile faaliyet göstermektedir. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Değerli Markaları 2020” listesinde İnci Akü en değerli akü markası seçilmiştir. Sektörün ilk Ar-Ge merkezini kuran İnci GS Yuasa, yenilikçi bakış açısı ve teknolojik ürünleriyle sektöre ve paydaşlarına değer katar, sürdürülebilir çevre yaklaşımı ile en güvenilen enerji depolama şirketi olma vizyonuyla çalışır.