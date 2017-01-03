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Altı ihracatçı birliğine başkanı oldu

İMMİB’İN YENİ KOORDİNATÖR BAŞKANI MURAT AKYÜZ OLDU ...

Altı ihracatçı birliğine başkanı oldu

 

Türkiye’nin ihracatını artırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için bünyesindeki altı birlik ile çalışmalar yürüten İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), yeni Koordinatör Başkanını belirledi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, bir yıl süreyle yürüteceği İMMİB Koordinatör Başkanlığı görevini Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’den devraldı.

İMMİB bünyesinde Çelik İhracatçıları Birliği, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Mücevher İhracatçıları Birliği olmak üzere altı ihracatçı birliği yer alıyor. Altı birliğin Yönetim Kurulu Başkanları, sırayla her yıl İMMİB Koordinatör Başkanlığını üstleniyor. Önümüzdeki bir yıl boyunca İMMİB Koordinatör Başkanlığı görevini İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz yürütecek.

İKMİB Başkanı Murat Akyüz, görev süresince Türkiye genelinde 13 genel sekreterlikten biri olan ve bunların içinde en yüksek ihracatı gerçekleştiren İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ni tüm resmi organizasyon ve çalışmalarında temsil edecek. Genel sekreterlik bünyesindeki ticaret heyetlerinden fuar organizasyonlarına kadar pek çok faaliyette koordinasyon ve uyumu sağlayacak.

 

İMMİB Koordinatör Başkanlığını bir kez daha üstleniyor olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Murat Akyüz, “Öncelikle görevi devraldığım Çelik İhracatçıları Birliği Başkanımız Namık Ekinci’ye çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. İMMİB, Türkiye genelindeki 13 İhracat Genel Sekreterliği’nin en büyüğü ve Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu gerçekleştiriyor. İMMİB çatısı altında hizmet veren altı birliğimiz Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak ve ihracatımızı çok daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışıyor. Her türlü zorluğa rağmen yeni dönemde hedefimiz ihracat çalışmalarımızı daha da geliştirmek ve Türkiye ihracatından aldığımız payı artırmak olacak” dedi.

 

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Murat Akyüz
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