Altın çıkışını sürdürdü

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, küresel ekonomideki yavaşlama ile birlikte son 10 yılda ilk kez faiz indirimine gitmeye hazırlandıklarını işaret etmesinin ardından yükselişini üçüncü güne taşıdı.



Spot altın yüzde 0.6 yükselerek ons başına 1,427.23 dolara kadar çıktıktan sonra Londra saati ile 07:11'de 1,421.65 dolara geldi. Metal 25 Haziran'da 1,439.21 dolar ile 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 geriledi.



Diğer değerli metallerden, spot gümüş ve platin fazla değişmezken, palladyum yüzde 0.4 tırmandı ve Mart ayında gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesi civarında seyrediyor.