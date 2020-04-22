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Altın için çarpıcı tahminde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından Bank of America, ons altın için 18 aylık fiyat hedefini 3 bin dolara yükseltti.

Altın için çarpıcı tahminde bulundu
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BofA'nın tahmini altında görülen rekor fiyatın yüzde 50'sinden daha fazla.

Bankanın "Fed altın basamaz" isimli raporunda, tüm dünyada politika yapıcıların koronavirüsten etkilenen ekonomileri desteklemek için çok yüksek miktarlarda mali ve parasal teşvikler verdiği hatırlatıldı.

Banka hedefini 2 bin dolardan 3 bin dolara yükseltti.

BofA'nın tahmini altında görülen rekor fiyatın yüzde 50'sinden daha fazla.

Bankanın "Fed altın basamaz" isimli raporunda, tüm dünyada politika yapıcıların koronavirüsten etkilenen ekonomileri desteklemek için çok yüksek miktarlarda mali ve parasal teşvikler verdiği hatırlatıldı.

Banka hedefini 2 bin dolardan 3 bin dolara yükseltti.

Michael Widmer ve Francisco Blanch'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı raporda, "GSYİH sert bir şekilde daraldıkça, mali harcamalar yükseldikçe ve merkez bankalarının bilançoları ikiye katlandıkça itibari paralar baskı altına girebilir. Yatırımcılar altını hedefleyeceklerdir" ifadeleri yer aldı. 

BofA altının onsunun bu yıl ortalama 1,695 dolar, 2021'de ise ortalama 2,063 dolar olmasını bekliyor.
Michael Widmer ve Francisco Blanch'ın da aralarında bulunduğu analistlerin kaleme aldığı raporda, "GSYİH sert bir şekilde daraldıkça, mali harcamalar yükseldikçe ve merkez bankalarının bilançoları ikiye katlandıkça itibari paralar baskı altına girebilir. Yatırımcılar altını hedefleyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

BofA altının onsunun bu yıl ortalama 1,695 dolar, 2021'de ise ortalama 2,063 dolar olmasını bekliyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,8 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe rağmen ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 376,8 liradan tamamladı.

22 Nisan Çarşamba günü altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 380,8 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 627 lira, Cumhuriyet altını da 2.560 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.697 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 dolar, gram altında ise 385 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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