Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Altın yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 11 işlemde 23 milyon 910 bin 500 liralık ve 18 işlemde 27 milyon 805 bin 211,76 dolarlık...

Altın yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 11 işlemde 23 milyon 910 bin 500 liralık ve 18 işlemde 27 milyon 805 bin 211,76 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 269 bin 423,26 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, İş Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 161.900,00 1.325,00 1.063,30 En Düşük 161.750,00 1.330,00 En Yüksek 162.750,00 1.334,00 Kapanış 162.500,00 1.330,00 Ağırlıklı Ortalama 162.656,46 1.330,48 İşlem Miktarı (Kg.) 147,00 650,0202 İşlem Sayısı 11 18 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 23.910.500,00 27.805.211,76 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 797,02 Toplam İşlem Adedi 29 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.046,68 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.058,17 Altın Endeksi Değişim (%) 0,38

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KMKTPAltınGümüş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5