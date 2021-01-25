Altına değer kattılar

Alternatif Bank, yatırımlarını altın olarak değerlendirirken vadeli mevduatın getirisinden yararlanmak isteyen müşterilerine Vadeli Altın Hesap ürününü sunuyor. Altın birikimlerini banka güvencesiyle değerlendirmek isteyen müşteriler, 10 gram ve üzeri miktardaki altın yatırımlarını 32 günden 365 güne kadar değişen vadelerde %1 faiz oranıyla değerlendirebiliyor.

Ürünle ilgili detaylı bilgiye bankanın web sitesinden ulaşılabilirken, hesap açılışı Alternatif Bank internet ve mobil bankacılık üzerinden ya da şubelerden gerçekleşiyor.