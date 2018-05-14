Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar inovasyon spor ekonomi dünya bilim
Ramazanda israf uyarısı
Ramazanda israf uyarısı
ENVER'e başkan oldu
ENVER'e başkan oldu
Dünyaya şifa oldu
Dünyaya şifa oldu
Ramazan için hazırlar
Ramazan için hazırlar
Bayiler için fırsat
Bayiler için fırsat

Altının kilogramı 182 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 182 bin 900 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 182 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 182 bin 900 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 8 işlemde 9 milyon 448 bin 723,24 liralık ve 20 işlemde 23 milyon 349 bin 100,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 3 milyon 271 bin 800 liralık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Finansbank, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. ve İş Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 181.800,00 1.320,10 1.063,30 En Düşük 182.900,00 1.318,00 En Yüksek 184.100,00 1.324,50 Kapanış 182.900,00 1.318,00 Ağırlıklı Ortalama 183.353,36 1.320,43 İşlem Miktarı (Kg.) 51,53 550,00 İşlem Sayısı 8 20 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 9.448.723,24 23.349.100,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 601,53 Toplam İşlem Adedi 28 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.035,41 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.030,58 Altın Endeksi Değişim (%) -0,16
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GümüşAltınKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5