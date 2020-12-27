Amerika'ya açılıyor

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Civtec Cıvata E- Ticaret Müdürü Kerem Tecdelioğlu ve Perakende Satış Müdürü Serhat Tecdelioğlu, “Şirket olarak bu alanda daha da ilerlemek istiyoruz. Öncelikli olarak hedefimiz Amerika pazarına açılmak. Sonrasında ise hedeflerimiz arasında Avrupa ve Ortadoğu pazarı var.” dedi.

Bağlantı elemanları sektöründe 20 bini aşkın ürün grubuna sahip olan Civtec Cıvata, yeni nesil satış yöntemleriyle yurt dışında da pazar payını artırmak istiyor. Civtec Cıvata E- Ticaret Müdürü Kerem Tecdelioğlu, e-ticarette şirket içerisindeki cironun şu anda yüzde 3 seviyelerinde olduğunu bu rakamları daha yüksek seviyelere çekme hedefinde olduklarını belirtti.

YURT DIŞINDA DEPO KURARAK PAZARA YAKIN OLACAK

E-ticaret alanında gelişmek istediklerini vurgulayan Kerem Tecdelioğlu, “Çeşitli pazar yerleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat öncelikli olarak hedefimiz Amerika pazarına açılmak. Sonrasında ise hedefimizde Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri var. Tabii bunlara ilk etapta pazar yeri aracılığı ile bağlanmak istiyoruz. Pazarı biraz koklamak ve görmek istiyoruz çünkü ürün gamımız çok geniş, ürünlerimiz ağır. E-ihracat anlamında buradan paket yapıp gönderdiğimizde sorun yaratabilecek ürünler. Ofis ve distribütörlük yerine bir depo tutmak bizim için daha avantajlı. Almanya’da zaten yapılanmamız var, belki onu değerlendirip o tarafta bir depo düşünebiliriz. Her şeyden önce tecrübe kazanmak istiyoruz. Öncelikli hedeflerimiz; müşteriyi tanıma, işe hakim olma ve sattığımız ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak. Ürün skalamızı genişletebilme konusunda tecrübe kazanabilirsek ilerleyen zamanlarda neler yapabileceğimiz de ortaya çıkar.” dedi.

Salgın sürecinde online satışın ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü aktaran Kerem Tecdelioğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Online mağazamızın olması bir yenilik ve bir prestij oldu. İleride hem online hem de offline dünyanın bir arada devam edeceğini öngörüyoruz. Takibimizi sağlam yapmamız gerekiyor. Rakiplerimizi ve yurtdışından örnek alabileceğimiz firmaları doğru takip etmemiz ve iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bu analiz sonucunda ülkemizin şartlarına uygun şekilde kendi firmamızda ve kendi e-ticaretimizde revizyonlar yaparak ilerleyebiliriz. Biz kurumsallığa ülkece yeni alışan bir milletiz. Bizim bir üst nesillerimizin ticaret anlayışı daha samimi ve daha sıcak ilişkiler üzerine kurulu. Ben ve benim akranlarım gidip bir mağazadan alışveriş yapmayı çok azaltmıştır. Hepsinin online kanalları var.”

HIRDAVAT OTOMASYONLARI OLUŞTURACAK

Şirket olarak hizmet verdikleri sektörlerden bahseden Perakende Satış Müdürü Serhat Tecdelioğlu, “Sektör olarak; hidrolik, kapı pencere, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve inşaat gibi birçok sektöre hitap ediyoruz. Pazarın büyük bir bölümüne hakimiz. Uzun süredir sektörde tecrübemiz var. O tecrübeyi de fabrikalarımız ile kuvvetlendiriyoruz. Otomotiv, beyaz eşya,

inşaat gibi çeşitli sektörlerde 45 yılı aşkın süredir ticaretimiz devam etmektedir. Bunun dışında aslında bizim en büyük sektörümüz inşaat sektörünün altında yer alan sektörler. Kapı pencere, mobilya, PVC gibi.” dedi.

Gelecek dönemdeki hedeflerinden bahseden Serhat Tecdelioğlu sözlerini şu şekilde noktaladı: “Civtec mağazasının bugün burada bulunduğumuz mağaza olarak değil, daha yeni nesil, insansız, akıllı ve otomasyona dayalı bir mağaza olarak hedefliyoruz. İlk hedefimiz; Türkiye’nin büyük sanayi bölgeleri olan İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’da en az bir sanayi içinde bu mağaza konsepti, artı olarak diğer bütün sanayi sitelerinin içinde veya ortak kullanabilecekleri alanlarda hırdavat otomasyonları oluşturmak.”

