Ankara'nın “araba sevdası“

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Otomobil sayısının geçen yıl 12 milyonu aştığı Türkiye'de yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düşerken, nüfusa oranlandığında her 4 kişiye bir otomobilin düştüğü Ankara ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 2017 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 22 milyon 218 bin 945'e ulaştı.

Türkiye'de toplam araç sayısı içerisinde aslan payını yüzde 54,1 ile otomobiller aldı. Ülkedeki toplam otomobil sayısı 2017'de 12 milyon 35 bin 978 oldu.

İl bazında bakıldığında Türkiye'de en fazla otomobilin 2 milyon 813 bin 27 ile İstanbul'da olduğu belirlendi. Bu rakam Türkiye'deki toplam otomobil sayısının yüzde 23,4'üne tekabül etti. İstanbul'u, 1 milyon 376 bin 928 otomobille Ankara, 739 bin 809 otomobille İzmir, 477 bin 336 otomobille Antalya, 473 bin 250 otomobille Bursa ve 346 bin 270 otomobille Konya takip etti.

Otomobil sayısı en düşük şehir ise Hakkari oldu. Yalnızca 2 bin 104 otomobilin bulunduğu şehri, 3 bin 293 otomobille Tunceli ve 3 bin 914 otomobille Ardahan izledi.

- Başkent'te dört kişiye bir otomobil

Türkiye'de genelinde yaklaşık 7 kişiye bir otomobil düştü.

Nüfusa göre otomobil yoğunluğunun en fazla olduğu il Ankara oldu. Nüfusu 5 milyonu aşan Başkent'te kayıtlı 1 milyon 376 bin 928 otomobil bulunduğu tespit edildi. Bu çerçevede Ankara'da her 4 kişiye bir otomobil düştü.

Otomobil sayısının en fazla olduğu İstanbul'da ise 15 milyonluk nüfus dikkate alındığında her 5,3 kişiye bir otomobil tekabül etti.

Öte yandan Hakkari, nüfusa oranla otomobil sayısında listenin en altında yer aldı. Nüfusu 275 bin 761 olan şehirde yaklaşık her 131,1 kişiye bir otomobil düşüyor.

TÜİK verilerine göre, 2017 itibarıyla araç yoğunluğuna göre ilk 10'da bulunan iller şöyle:

İl Nüfus Toplam otomobil sayısı Araç yoğunluğu Ankara 5 445 026 1 376 928 4 Muğla 938 751 200 676 4,7 Burdur 264 779 54 717 4,8 Antalya 2 364 396 477 336 5 Eskişehir 860 620 162 666 5,3 İstanbul 15 029 231 2 813 027 5,3 Denizli 1 018 735 190 469 5,3 Kütahya 572 256 105 971 5,4 Bolu 303 184 55 639 5,4 Isparta 433 830 79 589 5,5 TOPLAM 80 810 525 12 035 978 6,7