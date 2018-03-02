Antalya'dan TAV uçuracak

İnşaat, enerji üretimi-dağıtımı, turizm, sanayi ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding ve grup şirketleri, Antalya Havalimanı’ndaki hisselerini, TAV Havalimanları Holding’e devrediyor. Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun finansal danışmanlığında başarıyla gerçekleşen bu işlem tamamlandığında, TAV Havalimanları Holding, Antalya Havalimanı’nın yüzde 49 hissesine sahip olacak. Yapılan anlaşmaya göre, TAV, Alman Fraport ile eşit kontrol ve %50 temettü hakkına sahip olacak.

Havalimanı işletmeciliğinde önemli bir işleme aracılık eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü “Türkiye’nin son dönemdeki önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu işlem, bir taraftan faaliyet gösterdiği sektörlerde önemli başarılara imza atan ve Türkiye sınırlarını aşan projeleri hayata geçiren IC Holding’in mevcut varlığına değer katarken; diğer taraftan TAV Havalimanları Holding portföyüne Türkiye’nin 2. büyük havalimanını katmak suretiyle havalimanı işletmeciliği alanındaki konumunu pekiştirmektedir” diye konuştu.



ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “Bu seneye hızlı bir başlangıç yaptık, şirket satın alma ve birleşmelerinde 2018’in iyi bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Sene başında imzalanan ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Korsini’nin satış işleminden sonra bu işleme de danışmanlık yapmaktan dolayı mutluyuz. Sene başında gerçekleşen bu 2 işlem M&A pazarının hareketli geçeceğini gösteriyor” dedi.





Antalya Havalimanı Hakkında

Antalya Uluslararası Havalimanı, yıllık gelen yolcu sayısı bakımından, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin ikinci en büyük havalimanıdır. IC Altyapı tarafından 2004 yılında hizmete açılan Havalimanı’nın diğer ortağı ise Alman Fraport AG’dir.



TAV Hakkında

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markasıdır. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında çok sayıda havalimanının işletmeciliğini yürütmektedir.



Rakamlarla ÜNLÜ & Co:

2010 yılından bu yana halka arzlar, tahsisli ve blok satışlarda 29 işlem ve 2,9 milyar dolarlık işlem hacmi, yapılan pay senedi plasmanlarında 2010 yılından beri özelleştirmeler ve grup içi işlemler hariç olmak üzere %35 pazar payı ile lider konumdadır. (Kaynak: Bloomberg)

2013 yılından bu yana toplam 17 adet borçlanma aracı ihracı yapılmıştır. (Toplam hacim 1,7 milyar TL üzerinde) ( Kaynak: Borsa İstanbul)

2010 yılından bu yana şirket alım satım işlemlerinde 9 milyar dolar üzerinde toplamda 54 adet başarılı işlem tamamlanmıştır. (Kaynak: Mergermarket)

1996 yılında bağımsız bir finansal danışmanlık firması olarak kurulan ÜNLÜ & Co, bugün Türkiye’nin lider yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi grubu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. ÜNLÜ & Co, kurumsal finansman ve danışmanlık, borç finansmanı ve danışmanlığı, kurumsal pay senedi satışları ve varlık yönetimi çözümlerinin yanısıra DAHA ile nitelikli bireysel müşterilere özel ürün ve hizmetler sunmaktadır.Türkiye’nin uluslararası şirket satın alma ve birleşmeleri, stratejik ortaklıkların oluşumu, tahvil ihraçları, blok satışlar ve halka arz işlemlerinde pazar lideri olan ÜNLÜ & Co müşterilerine kurumsal finansman danışmanlık hizmetlerinin yanında, sendikasyon kredisi, satın alma finansmanı ve proje finansmanı gibi her türlü borç finansmanının yapılandırılması ve temin edilmesine yönelik olarak finansal danışmanlık hizmetleri ile tahsili gecikmiş alacak yönetimi, girişim sermayesi ve portföy yönetimi gibi varlık yönetimi hizmetleri de vermektedir. Merkezi İstanbul’da olan ve 350’nin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co’nun, New York’ta ve Singapur’da da ofisleri bulunmaktadır.