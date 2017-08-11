Antep'in fıstık korucuları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in "yeşil altın"ı Antep fıstığında hasat zamanının gelmesiyle bahçelerde ağaçtaki ürünü bekleyen "fıstık korucuları"nın da 2 aylık zorlu mesaisi başladı.

Gece gündüz nöbet tutan bekçiler, yanlarından ayırmadıkları av tüfekleriyle havaya ateş açarak hırsızları Antep fıstığı bahçelerden uzak tutuyor.

Fıstık bahçelerindeki gözetleme kulelerinde gözcülük yapan korucular, hırsızlık durumlarını jandarmaya ve bahçe sahiplerine bildiriyor.

Her yıl fıstık hasat mevsiminde Gaziantep'in Karkamış ilçesine bekçilik yapmak üzere gelen kişiler, yaklaşık 2 ay boyunca bahçelerdeki gözetleme kulelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Bekçilerden Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 saat çalıştıklarını anlattı. Bütün gün pürdikkat ürünü beklediklerini vurgulayan Kaplan, şöyle devam etti:

"Gözümüz fıstıklarda. Olası hırsızlık durumlarında av tüfekleriyle havaya ateş açarak durumu hızlıca jandarmaya haber veriyoruz. Genellikle sabaha karşı gün ağarmadan önceki saatlerde ve öğlen sıcağında hırsızlıklar yaşanıyor. Nöbet kulemiz yüksek olduğu için 4 bahçeye, bazen 5 bahçeye bekçilik yapabiliyoruz. Mahsul toplandıktan sonra bahçe sahipleri ücretimizi veriyor. 2 ay süreyle yaptığımız bu işin karşılığında 3 bin lira kazanıyoruz. Bahçe sayısına göre 5 bin liraya kadar kazanabiliyoruz. Bu sürede mecburen 2 ay evimizden, ailemizden uzak düşünüyoruz. Bütün hayatımız bu nöbet kulemizde geçiyor."

- "Üreticiler, bizi fıstık bekçileri olarak biliyor"



Şanlıurfalı olduğunu dile getiren 67 yaşındaki Hasan Küçükler de sıkça karşılaştıkları hırsızlık olaylarına karşı tedbirli olduklarını söyledi.

İki aylık bekçiliğinin ardından eline ortalama 5 bin liraya yakın para geçtiğini belirten Küçükler, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bölgedeki fıstık üreticileri, bizi fıstık bekçileri olarak biliyorlar. Fıstık hırsızlığıyla çok karşılaşıyoruz. Bu yüzden 24 saat kesintisiz dikkat gerektiren geçici bir meslek." dedi.

Küçükler, 16 çocuğu olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Çocuklarıma bakmak için çalışmak zorundayım. Fıstık bekçiliği zor iş ama bu işi severek yapıyorum. Buralarda zaten iş yok. Bu iş kısa süreli ama kazancı iyi. Fıstık bahçelerinde yatıp kalkıyoruz. Biz de bu şekilde evimizi geçindiriyoruz."