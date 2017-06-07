  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar

Bursa başta olmak üzere Türkiye’deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak ve donanımlı Ar-Ge personeli yetiştirmek üzere hayata geçirilen “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı” hız kesmeden devam ediyor. Başvuruları yılbaşında yapılan, OİB ile BUSİAD’ın işbirliğinde ve Tofaş Akademi’nin koordinatörlüğünde gerçekleşen program, Martur, Bosch ve Coşkunöz’ün de aralarında bulunduğu komite tarafından yürütülüyor.

Bursa’da faaliyet gösteren 40’dan fazla Ar-Ge merkezinin ihtiyaçları değerlendirilerek oluşturulan “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı” tüm hızıyla devam ediyor. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (BUSİAD) işbirliğinde, Tofaş Akademi koordinatörlüğünde, bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’, Martur, Bosch ve Coşkunöz’ün de aralarında bulunduğu komite tarafından yürütülüyor. Programa, 12 farklı firmanın İnsan Kaynakları ekiplerinin değerlendirmeleri sonucunda, başvuru yapan 782 öğrenci arasından seçilen, 32 öğrenci katılım gösteriyor. Program kapsamındaki eğitimler akademisyenler ve sektörün deneyimli Ar-Ge profesyonelleri tarafından veriliyor. Program toplamda 300 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluşuyor.

Hafta sonları Bursa’da Tofaş Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programı Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mekatronik Mühendisliği bölümlerinde en az lisans 3. sınıf ve yüksek lisans yapan öğrencilere yönelik hazırlandı. Mart ayı itibariyle başlayan eğitim, Aralık 2017 sonuna kadar devam edecek.

Ücretsiz İngilizce kursu

Katılımcı öğrencilere program süresince isteğe bağlı ücretsiz İngilizce kursu da verilen programı tamamlayanlar Tofaş Akademi tarafından sertifikalandırılacak. Program ile ilgili görüşlerini dile getiren Tofaş İK Direktörü Burhan Çakır “Bursa bugün Türkiye sanayinin büyük bir bölümünü bünyesinde barındırıyor. Gelişen bölgelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de donanımlı eleman bulabilmektir. Tofaş olarak 1990’lü yıllardan bu yana, Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz. Bugün Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketiyiz. Ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mız tarafından iki yıldan bu yana üst üste ‘Türkiye’nin En İyi Ar-Ge’si seçiliyoruz. Tofaş Ar-Ge’mizde edindiğimiz tecrübeyi, yine kendi çatımız altındaki Tofaş Akademi aracılığı ile yeni nesle aktarıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. BUSİAD’ın öncülüğü ve OİB’in de finansal desteği ile oluşan bu programın gençlere yeni ufuklar açtığına inanıyoruz. Bu öğrencilerin ileride Ar-Ge alanında Türkiye’nin geleceğini şekillendirmesi ise en büyük hedefimiz” dedi.



