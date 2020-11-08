AR-GE'nin başına geldi

Kuruluşunun ardından yarım asrı geride bırakan ve küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yönetici kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karsan’da Ürün & Proje Mühendisliği Müdürü olarak görevini yürüten Barış Hulisioğlu, Kasım ayından itibaren Ar-Ge Direktörlüğü görevini üstlendi.

Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan ve geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerin ardından Ar-Ge Merkezi belgesi almaya hak kazanan yerli üretici Karsan, Ar-Ge’sini Barış Hulisioğlu’na emanet etti. Hulisioğlu’nun Karsan’a sunduğu katkılar 2006 yılına kadar uzanıyor. Bursa’da yer alan ve Karsan ile ortaklaşa çalışmalar yürüten Hexagon Studio’da ürün tasarımı ve proje yönetimi alanlarında görevler üstlenen Barış Hulisioğlu, söz konusu şirkette görev aldığı 2006 yılından bu yana Karsan’ın ürün ve projelerinin gelişimine de katkı sağladı. 2017 yılında ise Karsan’a Ürün ve Proje Mühendisliği Müdürü olarak katılan ve bu konudaki çalışmalarını üç yıldır yürüten Hulisioğlu, yeni görevine ise Kasım ayı itibarıyla başladı.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 54 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek

yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor. Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.