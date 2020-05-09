Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Voleybol İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şanlıurfa Kütahya Hasat
Arabada sinema keyfi
Arabada sinema keyfi
Uçuşlar başlıyor
Uçuşlar başlıyor
En iyi işveren seçildi
En iyi işveren seçildi
Kebap mı mantı mı
Kebap mı mantı mı
Yine yenilik peşinde
Yine yenilik peşinde

Arabada sinema keyfi

İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği nostaljik arabalı sinema etkinliğinde buluşacak. Arabada sinema nerelerde izlenebilecek, ne zaman başlıyor? Arabada sinema keyfi Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdelerde başlayacak.

Arabada sinema keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle evde kalan ve "güvenli" etkinlik arayan İzmirlilere bir hizmet daha sunuyor. Büyükşehir, 15 Mayıs 2020 Cuma tarihinden itibaren arabada açık hava sineması uygulamasını hayata geçiriyor.

Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler 11 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'dan itibaren 'www.arabalisinema.com.tr' adresinden kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt yaptıran ilk 750 araç sahibi etkinliğe katılım hakkı kazanacak. İstenilen bölgedeki arabalı sinema etkinliğinin kontenjanın dolması halinde katılımcılar kendilerine en yakın bölgedeki arabalı sinema etkinliğine yönlendirilecek. Etkinlik günü katılım hakkı kazanmış ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek.

Film gösterimi 15 Mayıs Cuma günü altı noktada eş zamanlı yapılacak. Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "Bayi Toplantısı" filmi ücretsiz gösterilecek. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak.

İKRAM DA VAR

Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol'un paylaştığı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu eden film 21.00'da başlayacak. Filmin sesi fm radyo frekansı üzerinden arabalardan dinlenebilecek. 2 saat sürecek film gösterimi sırasında izleyicilere patlamış mısır ve gazoz da ikram edilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arabada Sinema BaşlıyorIzmir De
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.