Arabada sinema keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle evde kalan ve "güvenli" etkinlik arayan İzmirlilere bir hizmet daha sunuyor. Büyükşehir, 15 Mayıs 2020 Cuma tarihinden itibaren arabada açık hava sineması uygulamasını hayata geçiriyor.

Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler 11 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'dan itibaren 'www.arabalisinema.com.tr' adresinden kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt yaptıran ilk 750 araç sahibi etkinliğe katılım hakkı kazanacak. İstenilen bölgedeki arabalı sinema etkinliğinin kontenjanın dolması halinde katılımcılar kendilerine en yakın bölgedeki arabalı sinema etkinliğine yönlendirilecek. Etkinlik günü katılım hakkı kazanmış ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek.

Film gösterimi 15 Mayıs Cuma günü altı noktada eş zamanlı yapılacak. Bostanlı, Üçkuyular, Fuar İzmir, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Pisti yanı, Buca ve Çiğli’de kurulacak dev perdede yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı "Bayi Toplantısı" filmi ücretsiz gösterilecek. Sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak.

İKRAM DA VAR

Başrollerini İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol'un paylaştığı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu eden film 21.00'da başlayacak. Filmin sesi fm radyo frekansı üzerinden arabalardan dinlenebilecek. 2 saat sürecek film gösterimi sırasında izleyicilere patlamış mısır ve gazoz da ikram edilecek.