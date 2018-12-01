Arçelik’e bir ödül daha

İSTANBUL (AA) - Arçelik Ar-Ge’sinin geri dönüştürülmüş pet şişe kullanarak geliştirdiği Çamaşır Makinesi Kazanı, İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri’nde "İnovatif Çevre Dostu Ürün" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Arçelik açıklamasına göre, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen törende şirket adına ödülü Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu aldı.

Sürdürülebilirliğin Arçelik’in üretim ve hizmet süreçlerinin odağında yer aldığını vurgulayan Bulgurlu, "Döngüsel ekonomide Türkiye’nin öncü şirketiyiz. Atıkların kaynağından önlenmesi ve atık yönetiminde yoğun çalışmalar sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın Sıfır Atık projesine de destek veriyoruz. Plastik atıklar doğada çok zor çözündüğü için ekosisteme büyük risk oluşturuyor. Arçelik Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen Geri Dönüşümlü Çamaşır Makinesi Kazanı’nda ürün başı 60 PET şişe kullanıyoruz. Yüksek performanslı ve çevreci bu ürünün üretim sürecinde yılda 25 milyon PET şişeyi geri dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgurlu, "Plastiklerin geri kazanımı çevreyi korurken; malzeme maliyetlerini düşürüyor, ham maddede yurt dışına bağımlılığımızı azaltıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor. Böylelikle bu ürünle, milli ekonomimize katkı sağlamanın da gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonu doğrultusunda Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ekonomiye geri kazandırılması amacıyla 2014 yılında Eskişehir ve Bolu’da olmak üzere 2 ayrı AEEE geri dönüşüm tesisi kurdu. Şirket, kampanyalar düzenleyerek enerji ve su verimsiz ürünleri topluyor, tesislerinde geri dönüştürerek ekonomiye geri kazandırıyor.



Eylül ayında başlattığı değişim kampanyalarında şu ana kadar 160 bin ürünü geri dönüştürmek üzere topladı.

Arçelik, atık yönetiminden enerji ve su verimliliğine, sera gazı salımlarının azaltılmasından, sorumlu üretim ve tüketime dünyanın geleceği için sürdürülebilirliği tüm boyutları kapsayan çalışmalar yürütüyor. Şirket çevre alanındaki başarılı çalışmalarıyla geçtiğimiz günlerde de Avrupa Komisyonu’nun Çevre Ödülleri’nde-European Business Awards for the Environment” “Yönetim” kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.

