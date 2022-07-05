ARGE bizim işimiz

68 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, Turkishtime tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırma sonuçlarına göre, 2021 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı kaynak büyüklüğüyle 143. sırada ve iklimlendirme sektöründe ise Ar-Ge’ye yaptığı harcama ile 2. sırada yer aldı.

Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur; “Pandemi yaşam tarzımızla birlikte alışkanlıklarımızı da değiştirdi. İklimlendirme sektöründeki ihtiyaçlar da bu değişime göre şekillenmeye başladı. Kurulduğumuz günden bu yana iklimlendirme sektörünün öncü markası olarak, Türkiye ve dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknoloji ürünler geliştiriyoruz. 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen yenilikçi ürünlerimizi 65 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu sene ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdık. Ürünlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla Ar-Ge tesislerimizde TÜBİTAK ve üniversiteler ile ortak çalışmalar, testler yapıyoruz. Ayrıca Carrier’dan yapılan teknoloji transferleri ile ürünlerimizde önemli geliştirmeler sağlıyoruz. Bu yıl da gelişim ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

Son yıllarda artan nüfus, şehirleşme ve buna karşın enerji ve su kaynaklarının sınırlı kalması üretici firmalara daha verimli ürünler ve sistemler geliştirmek konusunda sorumluluk yarattığını belirten Çopur “Ar-Ge olarak tüm ürünlerimizde enerji verimliliği, daha az malzeme kullanımı, karbon salınımının azaltılması odaklandığımız konuların başında geliyor. Özellikle nötr karbon hedeflerine ulaşmak için hidrojen konusunu takip edip bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bütün bu konularla iç içe geçmiş ve asla göz ardı edemeyeceğimiz bir diğer önemli global trend ise dijitalleşme. Dolayısı ile son yıllarda dijital entegrasyon ürün tasarım süreçlerimizde çok önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.” dedi.

Geleceğin ürünleri: Hidrojenli kombi ve ısı pompası

Fancoil üretimine başladıklarını dile getiren Çopur, sözlerine şöyle devam etti: “Klima santrallerinde kullandığımız bataryayı kendimiz üretiyoruz. Rooftop ve klima santrali laboratuvarımıza ek olarak geçen yılın sonunda fancoil laboratuvarımızı da açtık. Özellikle sirkülasyon pompası ve ısıtma ürünleri için Ar-Ge yatırımlarımız olacak. Sirkülasyon pompasında yeni kapasiteler ve bina otomasyon uyumlu modelleri piyasaya sunacağız. Güneş enerjili dalgıç pompa ürünümüzü piyasaya sunduk. Isı pompası ve hidrojenli kombi ürünleri üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 2023 yılında yeni kombimizi piyasaya sunacağız.”

Alarko Carrier Hakkında

Gebze ve Dudullu’da toplam 96.000 m2 alan üzerine kurulu üretim tesislerinde ısıtma, soğutma ve su basınçlandırma sistemlerinin üretimini sağlayan Alarko Carrier iklimlendirme sektörünün önemli üreticiler arasında yer alıyor. Ayrıca Alarko Carrier, dünyanın önde gelen üreticilerinin distribütörlüğünü yaparak bu ürünleri tüketicilerine sunuyor. Üretici kimliğinin yanı sıra Toshiba markasıyla bireysel klimaların, ısı pompalarının ve aynı zamanda Carrier ve Wolf marka ürünlerinin ithalatını ve satışını gerçekleştiriyor. Değişen tüketici ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda üstün teknolojili ürünler geliştiren Alarko Carrier, 5 kıtada 65 ülkeye ihracat yaparak global ölçekli projeleri ile Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor. Müşteri odaklı hizmetini yurt içinde de sürdürerek ülke genelinde 262 bayi, 290 servis ve satış sonrası servis ağıyla tüketicisine ulaşıyor.

Alarko Holding çatısı altında bulunan Alarko Carrier, lider ve bağımsız uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’in yayımladığı “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” listesinde Isıtma-Soğutma-Havalandırma kategorisinde 4 yıl üst üste yer alan tek markadır. İlk yerli kombi üreticilerinden olan Alarko Carrier, sektöründe SA 8000 ve Enerji Yönetim Standardı Belgesi (ISO 50001) alan İlk Türk Şirketidir.