Kelebek Mutfak-Banyo en yeni ve seçkin ürünleriyle artık Bakırköy’de... Konforu her tarza uygun birbirinden şık seçeneklerle bir arada sunan Kelebek Mutfak-Banyo, yeni mağazasını Bakırköy’de hizmete açtı.

Türk mobilya sektöründe 87’nci yılını kutlayan Kelebek Mobilya’nın bünyesinde yer alan ve Türkiye’deki ilk modüler mutfak markası olan Kelebek Mutfak-Banyo, kalitesi ve güvencesiyle yeni mağazalarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bakırköy Lotus Mimarlık ortaklığıyla hayata geçirilen Kelebek Mutfak, modern ve klasik olmak üzere en yeni ve en seçkin ürünlerini İstanbul’da müşterilerinin beğenisine sundu. Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan’ın da katıldığı açılışta ünlü şef Ali Can Sabunsoy, davetlilere özel olarak hazırladığı sushi’lerden ikram etti. Katılımcılar aynı zamanda mini sushi workshop ile keyifli vakit geçirdi. Türkiye’nin farklı illerinde bulunan 25’inci mağazayla hizmet vermeyi sürdüren Kelebek Mutfak, yıl sonuna kadar 50 satış noktasına ulaşmayı hedefliyor.

Kelebek Mutfak-Banyo Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 40 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 25 mağazada tüketicilerin beğenisine sunuyor. Yurtiçin de pek çok prestijli konut projelerinde yer alan Kelebek Mutfak Banyo Markası projelere özel tasarımlar yapmaktadır Kelebek Mutfak-Banyo, Yurtdışındaki konsept mağazaları ile hizmet vermekte ve pek çok projeye imza atmaktadır.Yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da seçkin markalar arasında yer almaktadır.