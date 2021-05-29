Artık eşarj da var

Elektrik şarj istasyonlarına yaptığı yatırımlar ile bu alanda dünya genelinde öncü konumda olan Shell ile Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli şarj istasyonu ağı Eşarj önemli bir iş birliğine imza attı. Shell Recharge markasıyla İstanbul, Sapanca ve İzmir’de devreye alınan toplam dört istasyonda Eşarj altyapısı kullanılacak.

Alternatif ve yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlar ile enerji dönüşümünde öncü konumda olan Shell, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon ile faaliyet göstermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda daha temiz enerji kaynaklarının kullanımını için de yatırımlarını ve çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Küresel düzeyde 35'ten fazla ülkede 185.000'den fazla elektrikli araç şarj ünitesi bulunan ve 2025'e kadar 500.000, 2030 yılına kadar 2,5 milyon noktaya ulaşmayı hedefleyen Shell, Türkiye’de de Shell Recharge markasıyla elektrikli şarj ünitelerini devreye alıyor. Shell & Turcas, bu istasyonların teknik ve ticari operasyonları için Enerjisa Enerji’nin 2018 yılında çoğunluk hisselerini satın aldığı Eşarj ile iş birliği yapıyor.

İlk etapta İstanbul’da bir adet, İzmir’de bir adet ve Sapanca’da iki adet hızlı şarj altyapısına sahip olan Shell istasyonlarının sayısının 2021 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacak yatırımlar ile sekize yükseltilmesi hedefleniyor.

2030 yılında Avrupa’da yapılan araç satışlarının yarısının elektrik araçlar olması bekleniyor. Türkiye’de de son yıllarda gelişen bir pazar olan elektrikli araçlar açısından en önemli konuların başında yaygın elektrikli şarj ağı bulunması geliyor.

YÜZDE YÜZ TEMİZ ENERJİ

Eşarj istasyonları, enerjilerini uluslararası IREC yenilenebilir enerji sertifikasına sahip kaynaklardan tedarik ediyor ve bu istasyonlarda tamamen temiz ve yenilenebilir enerji kullanılıyor.

YATIRIMLARIMIZA HIZ VERECEĞİZ

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı “Elektrikli şarj istasyonları alanında 35'ten fazla ülkede 185.000'den fazla elektrikli araç şarj ünitesi ile elektrikli araç sahiplerine hizmet sunuyoruz. 2025'e kadar 500.000'e 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyoruz.” dedi.

Küresel olarak 22 ülkede 50 binin üzerinde şarj noktası bulunan Avrupa’nın en büyük elektrikli şarj istasyonu firması New Motion’ı, İngiltere’nin en büyük elektrikli araç şarj ağı şirketi Ubitricity’i ve 4.400’den fazla şarj noktası bulunan Kuzey Amerikalı şirket Greenlot’ı satın alan Shell, ayrıca BMW, Daimler, Ford ve VW ortak girişimi olan grubu Avrupa’da otobanlarda ultra hızlı elektrikli şarj istasyon ağı yaratmak için Ionity ile anlaşma imzaladı. Kurulan şarj istasyonlarından alınacak hizmet ile sayesinde araçlar 5 ila 8 dk içinde şarj edilebilecek.

Türkiye’deki yatırımlarına değinen Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet veriyoruz ve elektrikli şarj noktalarına ilişkin pilot uygulamamızı ise Enerjisa ile başlattık. Önümüzdeki günlerde yapacağımız yatırımlarla, elektrikli araç sahibi misafirlerimiz İstanbul-Ankara ve İstanbul-İzmir otoyollarında bulunan istasyonlarımızda rahatlıkla araçlarını şarj ederek şehirler arası yolculuklarını gerçekleştirebilecekler. Öncelikli hedefimiz büyük şehirler ve tatil rotaları olacak. Talebe bağlı olarak en uygun teknoloji ile doğru zamanda yatırımlarımıza hız vereceğiz.” dedi.

ODAĞIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TEKNOLOJİ

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ise, “Teknolojiyi ve sürdürülebilirliği odak noktası olarak belirleyen tüm yatırımları önemsiyoruz. Tam bu noktada Eşarj ile sorumluluk alıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin ilk ve en hızlı elektrikli araç şarj istasyon ağı olan Eşarj ile daha önce İsveç’e istasyon kurarak önemli bir adım atmıştık. Bugün ise Shell Recharge noktalarının operasyonlarını sağlayarak ekosistem içerisindeki öncü konumumuzu pekiştirecek önemli bir dönüm noktası yaşıyoruz. Eşarj olarak 2030 yılına geldiğimizde trafiğe çıkması öngörülen elektrikli araç sayısına da bağlı olarak karbon salınımına 2,5 milyon tonluk katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra dünya ekosistemine de yarar sağlayacak adımlar atıyoruz.” dedi.

Shell Türkiye Hakkında:

Türkiye’de 1923’ten bu yana faaliyet gösteren Shell, enerji alanında sektöre yeniliklerle, yüksek standartlarla liderlik etmek ve ekonomiye katkıda bulunmak için çalışmaya devam ediyor. Shell, Türkiye’de; “Perakende Satışlar, “Madeni Yağlar Üretim ve Pazarlama”, “Filo Çözümleri”, “Ticari Yakıtlar”, “Enerji ve Gaz”, “Doğalgaz ve Petrol Arama”, “Havacılık Satışları”, “Kimya Satışları” ve “Denizcilik Satışları” alanlarında faaliyet gösteriyor.

Shell, her gün 1 milyondan fazla misafirini Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 1000’nin üzerindeki istasyon ağında misafir ediyor ve yine her gün 500 binden fazla motorlu taşıta, yüzlerce şantiyeye akaryakıt ikmali yapıyor. Akdeniz’deki tek gres ve en büyük madeni yağ üretim tesisi olan Derince’deki Shell Madeni Yağ ve Gres Üretimi Tesisi’nden 65 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

98 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye’de geçmişten beri sektöründe birçok alana liderlik etmektedir; müşteri memnuniyetini her zaman önceliğine koyan Shell, 600’den fazla istasyonunda Shell Select marketleri ile 2000’e yakın farklı ürünü müşterilerine sunuyor. 300’den fazla istasyonunda çocuklar için özel tasarlanmış çocuk tuvaletleri bulunuyor. 500 ‘Engelsiz Hizmet Alanı’ ile istasyonlarını ziyaret eden engelli misafirlerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Shell, yol güvenliği, inovasyon, çevre, kadın&genç istihdamı ve engelsiz yaşam alanındaki sosyal yatırım programları ile Türkiye’nin sosyal gelişimine de katkıda bulunuyor. Yol emniyeti alanında “Trafikte Küçük Hata Yoktur” ile öğrencileri trafik güvenliği konusunda bilinçlendiriyor. İnovasyon alanında “Shell Eco-Marathon” ile her yıl yaklaşık 1000 lise ve üniversite öğrencisinin geleceğin enerjileri ile daha verimli araç üretmesine imkan sağlıyor. Engelsiz yaşam kapsamında müşterileri ve iş ortakları ile topladıkları kapakları tekerlekli sandalyeye dönüştürüyor. İstihdam alanında; akaryakıt sektöründe bir ilk olan “Shell’de Kadın Enerjisi” kadın istihdamı programı ile 2023 yılında 5000 kadına istihdam yaratmayı hedefliyor. Ayrıca, Türkiye genelinde belirlenen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören gençlere staj ve mezunlarına iş imkanı sunuyor. Shell, Türkiye’deki faaliyetlerinde 757’si doğrudan, 15.000 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamaktadır.

Eşarj Hakkında:

Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş., 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Büyük bir hızla gelişmekte olan elektrikli araçlarsektöründe lider konumuyla mobilite kavramını değiştirmektedir. Nisan 2018'de Eşarj'ın çoğunluk hissesi Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından satın alınmıştır.

Eşarj'ın Hedefi:

•Şarj ünitelerinden oluşan bir ulusal istasyon ağı ve işletim sistemi oluşturmak suretiyle tüm müşterilerimize ülkemizin her noktasında şarj çözümleri sunabilmektir.

•Alt yapı çalışmalarına teknik, idari ve mevzuat açısından katkıda bulunmak,

•Geniş ürün ağı ile her amaca uygun şarj ünitelerinin tedariğini sağlamak,

•Şarj ünitelerinin müşteri tarafından talep edilen noktalara kurulumunu gerçekleştirmek,

Eşarj'ın Vizyonu:

•Ürün ve hizmet kalitesini müşterilerimizin beklentilerini göre devamlı geliştirmek ve iyileştirmek,

•Ürün ve çözüm çeşitliliğini sağlamak,

•Ülkemizin doğal çevre koşullarını korumak ve bu koşulların iyileşmesi için karbon salımını azaltan çözümlerin yaygınlaşmasını sağlamak,

•Ülkemizin ekonomik ve stratejik olarak enerji konusunda içinde bulunduğu dışa bağımlılığı azaltmak.