Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TIR Manavgat Bendevi Palandöken destek TİCARET
Arzum'a yeni CFO
Arzum'a Yeni CFO
Esnafa can suyu
Esnafa can suyu
İklimsel Turizm
İklimsel Turizm
Emlakta yeni model
Emlakta yeni model
Güvenin merkezi oldu
Güvenin merkezi oldu

Arzum'a yeni CFO

Türkiye'nin öncü elektrikli ev aletleri markası Arzum'un CFO'luğuna Arda Altınok atandı. Altınok, tüm finansal süreçlerin yönetimine liderlik edecek.

Arzum'a yeni CFO

 

Yeni Arzum CFO'su Arda Altınok, mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünün ardından kariyerine Deloitte’da başladı. Türkiye ve USA’de çeşitli kademelerde deneyim kazanan Altınok, üst düzey yöneticilik görevlerinde de bulundu. 2014 yılından bu yana Doğuş Hospitality Group’da Finans Direktörü olarak görev almış olan Arda Altınok, Arzum’un tüm finansal süreçlerinin yönetimine liderlik edecek.

 Arda Altınok, Deloitte Türkiye ve USA/New York’daki tecrübelerinde bir çok büyük ve farklı sektörlerde şirketin uluslararası denetim standartlarına göre denetim süreçlerinin yürütülmesine, finansal raporlama, bütçe ve planlama süreçlerine liderlik etti. Doğuş Hospitality Group’da ise tüm otel grubunun finans süreçlerine liderlik etti; bütçe ve planlama, muhasebe, nakit yönetimi ve idari işler birimlerini yönetti. Türkiye ve yurtdışındaki tüm finansal süreçlerin başındaki kişi olarak merkezi finansal yönetimi sağladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arzuma Yeni CFOArzumArda Altınok
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.