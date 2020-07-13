Arzum'a yeni CFO

Yeni Arzum CFO'su Arda Altınok, mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünün ardından kariyerine Deloitte’da başladı. Türkiye ve USA’de çeşitli kademelerde deneyim kazanan Altınok, üst düzey yöneticilik görevlerinde de bulundu. 2014 yılından bu yana Doğuş Hospitality Group’da Finans Direktörü olarak görev almış olan Arda Altınok, Arzum’un tüm finansal süreçlerinin yönetimine liderlik edecek.

Arda Altınok, Deloitte Türkiye ve USA/New York’daki tecrübelerinde bir çok büyük ve farklı sektörlerde şirketin uluslararası denetim standartlarına göre denetim süreçlerinin yürütülmesine, finansal raporlama, bütçe ve planlama süreçlerine liderlik etti. Doğuş Hospitality Group’da ise tüm otel grubunun finans süreçlerine liderlik etti; bütçe ve planlama, muhasebe, nakit yönetimi ve idari işler birimlerini yönetti. Türkiye ve yurtdışındaki tüm finansal süreçlerin başındaki kişi olarak merkezi finansal yönetimi sağladı.