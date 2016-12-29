İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma sağlanmadan asgari ücret açıklandı. Çalışma Bakanı mehmet Müezzinoğlu'nun açıkladığı bilgilere göre asgari ücret yılın tamamanı kapsayacak ve 1404 lira olacak. Ayrıntılar geliyor...
Asgari ücret belli oldu
Asgari ücret tek kademeli oldu. Yılım tamamını kapsayan bir ücret belirlendi. Asgari ücret 1404 lira oldu.
29 Aralık 2016 Perşembe 11:30
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma sağlanmadan asgari ücret açıklandı. Çalışma Bakanı mehmet Müezzinoğlu'nun açıkladığı bilgilere göre asgari ücret yılın tamamanı kapsayacak ve 1404 lira olacak. Ayrıntılar geliyor...