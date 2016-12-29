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Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret tek kademeli oldu. Yılım tamamını kapsayan bir ücret belirlendi. Asgari ücret 1404 lira oldu.

Asgari ücret belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu uzlaşma sağlanmadan asgari ücret açıklandı. Çalışma Bakanı mehmet Müezzinoğlu'nun açıkladığı bilgilere göre asgari ücret yılın tamamanı kapsayacak ve 1404 lira olacak. Ayrıntılar geliyor...

 

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