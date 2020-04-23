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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik iyimser beklentilerin artmasına paralel alıcılı seyrederken, Çin negatif ayrıştı.

Asya borsaları Çin hariç yükseldi
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Analistler, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün fiyatında yaşanan önemli dalgalanmanın ardından petrol fiyatlarındaki normalleşme ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarındaki olumlu gidişatın pay piyasalarını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Kovid-19 salgınında ABD ve Asya ülkelerinde gözlemlenen yavaşlamanın risk iştahını artıran bir başka faktör olduğunu vurgulayan analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini söyledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalışla 2.838,50 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,52 artışla 19.429,44 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,8 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 31.759 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 24.013 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi ise günü yüzde 1 primle 1.914,73 puandan tamamladı.

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AsyaBorsaçinKoronavirüsCOVID 19
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