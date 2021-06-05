Atık ithalatı azalmalı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle ambalaj üretiminde iki önemli nokta olan ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’ konularına vurgu yaptı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ülke ekonomisine ve çevreye katkıda bulunmak için ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. 5 Haziran Dünya Çevre Günü de bu konuya dikkat çekmek için büyük önem taşıyor” dedi.

Ambalaj sektörünün çatı kuruluşu Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası nedeniyle ‘Sürdürülebilirlik’ ve ‘Çevre’ başlıklarına dikkat çekti. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ülkemizin geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirerek atık ithalatını da kademeli olarak azaltmamız gerektiğini vurguladı.

AMBALAJDA GERİ DÖNÜŞÜMLE: “TEMİZ ÇEVRE VE GÜÇLÜ EKONOMİ”

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Zeki Sarıbekir, “'Sürdürülebilirlik' ve 'Çevre' ambalaj üretiminde en önemli iki nokta. Ambalajın geri dönüşümüyle ülke ekonomisine ve çevreye çok büyük katkı veririz. Hem temiz bir çevreye ulaşırız hem de atık ithalatını kademeli olarak azaltıp sıfırlarız. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Bundan dolayı da ülkemizin geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirmeliyiz.” dedi.

Dünyanın sıfır atık noktasına odaklandığını söyleyen Zeki Sarıbekir, bu noktada da Paris Anlaşması’nın imzalanmasının önemli olduğunu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda sanayinin bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AMBALAJLI GIDA ÖMRÜ UZATIR

Ambalaj kullanımının ekonominin yanı sıra insan sağlığına verdiği katkıdan da söz eden Zeki Sarıbekir, 7 Haziran’ın da Dünya Gıda Güvenliği Günü olduğunu hatırlatarak; “Ambalajlı gıdanın en önemli katkısı insan sağlığına verdiği değer. Ambalajlı gıda insan ömrünü uzatıyor. Gıda güvenliğini ve hijyeni hiçe sayan ortamlarda üretimi yapılıp, açıkta satılan gıdalar ciddi tehlikeler yaratıyor. Satın aldığımız ürünlerin temiz, güvenilir olması o ürünün ambalajına bağlı. Doğru ambalajlar aynı zamanda tüketicilere verilen değerin de bir göstergesi. Ambalajın üzerinde içerdiği ürünün besin değeri, miktarı, son tüketim tarihi, üreticisinin adres bilgileri; yani ürünün muhteviyatı ve nerede ve kim tarafından üretildiğini içeren tüm bilgiler bulunur. Tüketicilerimizin bu konuda duyarlı ve bilinçli olması gerekiyor. Ambalajlar sayesinde, yaş meyve-sebzelerin tarladan sofraya güvenilir gıda zinciriyle taşınması sağlanarak bu sektörde israf önlenmektedir.” dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Hakkında

Türkiye'deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından kuruldu. Haziran 2021 itibariyle 230 üyesi bulunan ASD’nin amacı; Türkiye ambalaj sanayinin gelişmesine katkıda bulunmak, sektöre kimlik kazandırmak, ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil edilmesini sağlamak, üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmaktır.