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Atlasglobal'den açıklama

Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi'nden milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada, "Atlasglobal Havayolları adına iflas başvurusu yapıldı. Çalışanların tazminatı ve yolcuların bilet ücretlerinin geri ödemesi yapılacak. Ödeme tarihleri belli değil hukuk departmanımız çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Atlasglobal'den açıklama
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Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre... Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu. Çalışanların ve vatandaşların bilet ücreti iadelerinin yapılacağını söyleyen Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi, milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "Ödeme tarihleri için hukuk departmanımız çalışıyor." ifadelerini kullandı. 

UÇUŞLARI 26 ARALIK TARİHİNE KADAR ERTELEMİŞTİ

Atlasglobal geçen kasım ayında mali yapısındaki problemlerden dolayı uçuşlarını 21 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYOR?

Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
AtlasglobalHavayollarıIflas
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