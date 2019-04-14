Av sezonu bitiyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılık av sezonunun endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yarın sona ereceğini belirterek, "Av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül'de kalkacaktır." ifadesini kullandı.



Pakdemirli, yazılı açıklamasında, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının, bu canlıların korunması, sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların geleceği açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Türkiye'nin geçen yıl, çoğunluğu ülke sularında bulunmayan, az bulunan veya koruma altına alınan su ürünleri türlerinden 188 milyon dolarlık ithalat yaparken, 100'e yakın ülkeye 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Pakdemirli, uyguladıkları politikalar sayesinde Türkiye'nin net ihracatçı konumunu güçlendirerek sürdürdüğünün altını çizdi.

Pakdemirli, yıl boyunca taze balık ihtiyacının karşılanması ve doğal balıkların yumurtlama dönemlerinde zarar görmemesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 31 Ağustos 2018 gecesi 'vira bismillah' diyerek açtığımız balıkçılık av sezonu, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerimiz için 15 Nisan'da sona erecektir. Av yasağı Akdeniz'de 15 Eylül, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül tarihinde kalkacaktır. Halkımız yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklar sayesinde güvenilir, sağlıklı ve taze balığa 12 ay boyunca istediği zaman ulaşabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Destekleme ödemelerimiz bu yıl da devam edecek"

Özellikle göçmen balıkların avcılığının, balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle miktar olarak yıldan yıla farklılık gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu sezonun, palamut ve istavrit gibi pelajik göçmen balıkların avcılığı başta olmak üzere balıkçılar açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Pakdemirli, bakanlık olarak su ürünleri avcılığında ana hedeflerinin deniz ve iç sulardaki kaynakları koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yasa dışı avcılığın önlenmesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla modern ekipmanlarla donatılmış 3 yeni kontrol botu alarak denetim ekiplerimizi güçlendirdik. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile endüstriyel balıkçılık yapan bin 601 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini anlık olarak takip ederek daha etkin denetim yapıyoruz. 2018'de bakanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlikte özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığının önemli katkısı ve iş birliğiyle su ürünleri av yasaklarına ilişkin toplam 120 bin 603 denetim gerçekleştirdik. Daha önceki yıllara göre artış gösteren denetimlerde, kaçak avcılıkla elde edilen 828 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 640 kişi ve iş yerine toplam 18 milyon 215 bin 402 lira idari para cezası uygulandı."

Pakdemirli, 2018'de iç sularda ve denizlerde avcılık yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine destek olmak ve devletin yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla destekleme ödemesi yaptıklarını anımsatarak, bu kapsamda 10 bin 297 balıkçıya, 8 milyon 200 bin lira destekleme ödemesi gerçekleştirdiklerini ve uygulamanın bu yılda devam edeceğini bildirdi.