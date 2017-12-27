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AVM satışı açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Metropol İstanbul projesinde 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM'nin KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin TL bedelle satıldığını duyurdu.Emlak Konut GYO tarafından...

AVM satışı açıklaması

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Metropol İstanbul projesinde 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM'nin KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin TL bedelle satıldığını duyurdu.
Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Metropol İstanbul projesinde toplam 103 bin 20,33 metrekare brüt satılabilir alana sahip 471 adet bağımsız bölümden oluşan AVM'nin KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin TL bedelle satıldığı bildirildi.
Açıklamada, söz konusu satışın Emlak Konut payı tutarının KDV dahil 587 milyon 658 bin 987 TL olduğu, Emlak Konut payının 114 milyon 347 bin 500 TL'sinin peşin, kalanının ise 473 milyon 311 bin 487 TL 27 eşit taksitte tahsil edileceği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Emlak Konut GYO
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