Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar 112acilsağlık 2016 2017 sezonu 7020 Sayılı Kanun 2017 FIVB Erkekler Dünya Ligi ekonomi
Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı
Kârı yüzde 598 arttı
Kârı yüzde 598 arttı
Ramazanda israf uyarısı
Ramazanda israf uyarısı
ENVER'e başkan oldu
ENVER'e başkan oldu
Dünyaya şifa oldu
Dünyaya şifa oldu

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 392,37 puana çıktı.Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.553,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30...

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 392,37 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.553,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31’lik kazançla 24.297,17 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16’lık artışla 7.772,98 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,06 kayıpla 12.970,04 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 azalışla 10.207,60 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,44'lük azalışla 1,1875 seviyelerinde bulunuyor.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa BorsalarıStoxx Europe 600 Endeksi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5