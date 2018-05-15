Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 392,37 puana çıktı.Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.553,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30...

FRANKFURT (AA) - Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 artışla 392,37 puana çıktı.



Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 artışla 5.553,16 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31’lik kazançla 24.297,17 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16’lık artışla 7.772,98 puana yükseldi.



Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,06 kayıpla 12.970,04 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 azalışla 10.207,60 puana geriledi.



Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.39 itibarıyla yüzde 0,44'lük azalışla 1,1875 seviyelerinde bulunuyor.