Az taksit iyi olmadı

Mobilyada taksit sayısının 18’den 12’ye düşürülmesiyle ilgili MOBSAD (Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği) Başkanı Nuri Gürcan ile MODOKO Başkanı Koray Çalışkan’dan itiraz geldi.

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan'ın görüşleri söyle:

"Taksit sayısının 18 aydan 12 aya düşürülmesi, özellikle fabrikasyon üretimi olan firmaları bir nebze olumsuz yönde etkileyecektir. 60 milyar TL iç hacme ulaşan mobilya sektörü için kredi sayılarının azalması senetle satış yapan firmaların sayısını artıracaktır. Zanaatkar yönlü mobilyalarda uzun zamandan beri peşinle ya da senetle satışlar yapılıyordu. Çünkü Kobi ölçeğindeki firmalar için taksitin uzun vadeli olması, ödeme zincirinde de aksamalara ve uzamalara neden oluyor.

MOBSAD (Mobilya Sanayi İş Edamları Derneği Başkanı Niuri Gürcan da uygulama ile senetle satış yapan firma sayısının artacağını belirterek, "Son dönemde birkaç defa taksit sayılarının düşürüp arttırılmasıyla karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz dönemde kredi kartlarında taksitlerin artmasıyla birlikte satışların da artığını görmüştük. Bu düşüş satışlara etkisi olumsuz yönde olacaktır. Baktığınız zaman mobilya sektörü zanaatkar yönü yüksek mobilya ve fabrikasyon mobilya olarak ikiye ayrılıyor. Fabrikasyon mobilyada alımların yüzde 60’ı yüzde 70’i taksitliydi. Zanaatkar mobilyada ise daha çok peşin ya da senet üzerinden alımlar söz konusuydu. Taksitlerin düşürülmesi fabrikasyon mobilyanın satışlarında düşüş oluştururken senet tarafına kayışı başlatacaktır. Çünkü birçok firma mobilya satışlarında 18-24 ay arasında senet yapıyorlar. Bu tarz firmaların artacağı kanaatindeyiz. Kısıtlamaların artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan iç piyasadaki hareketlilik, oldukça yavaşladı. Taksit sayısının azalmasının da olumsuz etkisi olacaktır" dedi.