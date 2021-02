Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat’tan önemli mesajlar

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) ekonomi gündemde tutmak için başlattığı toplantılara sürüyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte gerçekleştirilen “Ticari Diplomasi Yolculuğu” buluşmalarının ikinci toplantısında konuk DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat oldu.

EGD YİK Üyesi Recep Erçin moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Türkiye Azerbaycan ekonomik ilişkileri ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı.



DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı Selçuk Akat Azerbaycan ile geliştirilecek ekonomik ilişkilerde titiz davranılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“İki kardeş arasında ticari ilişkilerde hata olmaması lazım. Biz kardeşiz birbirimize küsme hakkımız yok. Bu yüzden çok dikkat etmeliyiz. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 4.5 milyar dolar seviyesinde. Her iki ülkenin devlet başkanı ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefini belirledi. Karabağ’daki yatırımlarla bunu gerçekleştirebiliriz. Karabağ’da yatırımı bir iş değil, görev olarak görüyoruz.”



Sloganlarının tek millet iki devlet bir ekonomi olduğunu söyleyen Akat, iki ülkenin iş birliğinin karşılıklı zenginleşmeye dayanması gerektiğinin altını çizerek, “Her şeyi satma anlayışı ile hareket etmemek gerekiyor. İş birliği yaptığımızda çok önemli avantajlarımız olabilir. Mesela Rusya’ya domates satmak her zaman Türkiye açısında sorun oldu. Hâlbuki Azerbaycan’da üretimi Rusya’ya çok kolay domates satabiliriz” diye konuştu.



Enerji konusunda ortak çok büyük projeler gerçekleştirildiğini söyleyen Akat, “Şimdi sırada Hazar Denizi’nden çıkan gazın TANAP kanalıyla Avrupa’ya satılması var. Bu proje her iki ülkenin zenginleşmesi anlamına gelir” dedi.

