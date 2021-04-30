Bağışıklık zamanı

Ramazan ayında uzun süre aç kalan vücudumuzun halsiz düşmemesi için dengeli beslenme büyük önem taşıyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz dönemde bağışıklığımızı güçlü tutmaya da her zamankinden daha fazla özen göstermemiz gerekiyor. Muratbey, sağlıklı yaşama verdiği destek doğrultusunda, bu yıl da “Sağlık ve Lezzet Ramazan Sofralarında” etkinliği düzenliyor. Muratbey lezzet dostları, sevilen yemek blogger’ları tarafından, bağışıklığı güçlendiren D vitaminli peynirlerle hazırlanmış tarifler Ramazan boyunca her gün paylaşılıyor.

Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, “Gerek uzun süreli açlık gerekse Ramazan gelenekleri nedeniyle çok fazla yiyecek ile donatılabilen iftar sofraları; mide gerginlikleri, reflü, tansiyon yükselmesi, kan şekerinde hızlı artış ve kilo alma gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle oruç, iki bardak su ile açılmalı. Az tuzlu, D vitamini ile zenginleştirilmiş peynirler, zeytin, hurma gibi iftariyelikler mideyi rahatlatır. Eğer mümkünse bir çorba içilip ardından 15 dakika yemeğe ara verilmeli. Ana yemek olarak protein, karbonhidrat ve yağ yönünden dengeli ana yemekler, salata ve yoğurt yenilebilir” tavsiyelerinde bulunuyor.

Peynirin, içerdiği yüksek protein sayesinde vücudu uzun süre tok tuttuğunu belirten Prof. Garipağaoğlu, “Az yağlı ve az tuzlu peynirleri tüketerek hem susamayı engellersiniz hem de uzun süre tok kalabilirsiniz. Ramazan’da iftar ve sahur öğünlerinde peynir tüketmek bu nedenle son derece önemlidir’’ diyor.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2019 raporuna göre; D vitamini eksikliğinin toplamda ortalama %90 oranında yetersiz, düşük ve çok düşük olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Muratbey Plus ve Muratbey Misto ürünlerinin 100 gramı, 5 mikrogram D vitamini içeriyor. Bu ürünlerin sadece 100 gram tüketilmesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER)’e göre 2 yaş üstündeki tüm bireyler için önerilen günlük D vitamini gereksiniminin %33'ü karşılanıyor.

İşte bağışıklığı güçlendiren D vitaminli peynirlerle hazırlanmış Muratbey tarifleri:

MİSTO'LU KİNOALI SALATA

İçindekiler:

1 kutu Muratbey Misto peynir

1 bağ roka

6-7 yaprak marul

1 tepeleme çay bardağı ceviz

1 su bardağı çilek

2 tepeleme yemek kaşığı kinoa

5-6 tane incir cipsi veya 3-4 tane kuru incir

Zeytinyağı, nar ekşisi ve tuz

YAPILIŞI

Kinoayı haşlayalım ve süzelim. Muratbey Misto peynirin suyunu süzelim. Roka ve marulu iri iri doğrayalım. Çilekleri ortadan ikiye bölelim. Cevizleri dişe gelir şekilde parçalara ayıralım. Salatayı süslemek için bir kaç tane çilek ve peynir ayıralım. Tüm malzemeleri salata kâsesine alalım, tuz ilave edip güzelce harmanlayalım. Ayırdığımız çilek ve peynirleri salatanın kenarına dizelim, varsa incir cipsi de ilave edelim. En son üzerine arzu ettiğiniz kadar zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirdikten sonra servis yapalım. Afiyet olsun.

RULO TOST

İçindekiler:

4 dilim Muratbey Naturena Fesita peyniri

4 dilim Muratbey Naturena Herban peyniri

2 yemek kaşığı kadar Muratbey Plus Taze Peynir

4 dilim tost ekmeği

4 dilim hindi füme

1 adet yumurta

1 küçük kâse galeta unu

2 yemek kaşığı susam

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

Tost ekmeklerinin kenarlarını bıçakla keselim. Kesme tahtası üzerinde merdane ile üzerinden geçerek büyütelim. Üzerine Muratbey Plus Taze Peynir sürerek, üzerine 1 dilim Muratbey Naturena Fessita peyniri, üzerine bir dilim hindi füme, onun da üzerine Muratbey Naturena Herban peyniri koyarak, sıkı rulo yapalım. Alüminyum folyoya saralım. Bütün tostları bu şekilde hazırlayalım. Buzluğa alıp 10-15 dakika bekletelim. Bir tabakta yumurtayı kırıp çırpalım, ayrı bir tabakta susam ve galeta ununu karıştıralım. Tavaya sıvı yağı alıp kızdıralım. Rulo tostları buzluktan çıkarıp, önce yumurtaya ardından galeta ununa bulayalım. Her tarafını eşit şekilde kızartabilmek için çevire çevire kızartalım.