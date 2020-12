Bağlılık arttı

İki üretim tesisi ve 2 bin 500’den fazla çalışanıyla ülke ekonomisine katkısını sürdüren TürkTraktör, pandemi döneminde çalışan deneyimini üst seviyelere taşıyan birçok uygulamaya imzasını attı.

TürkTraktör İK Direktörü Osman Özdemir, tüm dünya için zorlu koşullar yaratan salgın döneminde, bu sürecin toplum, iş ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerine odakladıklarını belirtti: İlk kez deneyimlediğimiz durumlara çözümler üretmeye ve alışık olmadığımız sorulara yanıtlar bulmaya çalıştık. Sağlığa verdiğimiz öncelik ve ‘En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır’ yaklaşımımızla, yaşadığımız deneyimi bir bütün olarak, tüm boyutlarıyla ele aldık. Pandemi öncesinde şirketimizin öncelikli stratejileri arasında yer alan ‘Çevik Dönüşüm’ çalışmaları kapsamında pandemi süresince de çevik çalışan deneyimi çalışmalarını sürdürdük ve organizasyonumuza oldukça etkin şekilde katma değer sağladık.”

Yeni normal ile çalışma hayatına giren uygulamalar

Osman Özdemir, pandemiyle birlikte İK Yönetimi olarak başta Pandemi Özelinde Alınan Önlemler, Uzaktan Çalışma, Çalışan Deneyimi, Dijitalleşme ve Değişim Yönetimi olmak üzere farklı alanları ajandalarında önceliklendirdiklerini söyledi ve “Pandemi öncesinde, esnek çalışma uygulamamız, çalışma modellerimiz içerisinde yer alıyordu. Pandemiyle birlikte ise, ‘uzaktan çalışma’ modeli, iş hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Uzaktan çalışma deneyiminde, İK strateji ve uygulamalarımız ile dijital sistemlerimiz, çalışma kültürümüzün hızla dönüşmesini sağladı.” dedi.

Uzaktan çalışmanın pandemi sonrasında da uygulanabilir olduğunu düşünerek uygun olan iş birimleri için haftanın bir gününü uzaktan çalışma için kalıcı hale getirdiklerini sözlerine ekleyen Özdemir; “İşe alım ve oryantasyon süreçlerimizdeki çevrimiçi uygulamalarımız da devam edebilecek nitelikte. Davranışsal, teknik ve liderlik gelişimi için düzenlediğimiz programları çevrimiçi ve fiziki olabilecek şekilde hibrit yapıda devam ettirebilmek için altyapı çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca çevrimiçi yapmaya başladığımız staj süreçleri, ödüllendirme süreçleri ve üniversite etkinlikleri de çevrimiçi ve fiziki, yani hibrit yapıda devam edebilecek” diye açıkladı.

Dijital Dönüşümün avantajlarını, bu dönemde daha fazla deneyimledik”

Osman Özdemir, yaşanan dijital dönüşümün özellikle İnsan Kaynakları’na etkisinin oldukça fazla olduğunu da ifade ederek, “İK sistemi ve uygulamalarımız, uzun zamandır bir dijital dönüşüm sürecinin içindeydi. Pandemi ile birlikte bu dijitalleşme de ivme kazandı. İşe alım ve oryantasyon süreçleri, gelişim programları, performans ve yetenek yönetimi, çalışan deneyimi programları, geribildirim mekanizmaları gibi birçok konuda dijital çözümler hayati önem

taşıyor ve teknolojik yaklaşımlar değişim yönetiminin etkisini artırıyor. Bu nedenle, dijital dönüşüm kapsamında yaptığımız çalışmaların avantajlarını bu zorlu değişim sürecinde daha fazla gördük. Pandemi sürecinin çalışma hayatında yarattığı dönüşümü bundan sonra da en iyi şekilde yönetmeye devam ederek, çalışan deneyiminde sürdürülebilirliği odağa alan yepyeni uygulamalar geliştireceğiz.

TürkTraktör Hakkında

Türkiye otomotiv sanayinin halen faaliyette olan ilk üreticisi olarak 1954 yılında kurulan TürkTraktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer almaktadır. Türkiye'de kesintisiz 13 yıldır pazar lideri olan TürkTraktör, 130’un üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Koç Holding A.Ş. ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial'in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i BIST’de işlem görmektedir. TürkTraktör; New Holland, Case IH ve Steyr marka traktör üretimi ile zirai ekipman distribütörlüğü yapmanın yanı sıra; New Holland TD serisi ve Case IH JX seri traktörlerin dünyadaki tek tasarım ve ana üretim merkezi, Utility Light seri traktör ve transmisyonların dünyadaki tek üretim merkezi, TD serisi transmisyonlar için dünyadaki tek mühendislik ve üretim merkezi, S8000 seri motorların ana üretim merkezidir. Ankara ve Erenler’de bulunan TürkTraktör tesislerinde 2.500’ü aşkın kişi çalışmaktadır. Traktör pazarının lideri TürkTraktör, 2013 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yaptığı CASE ve New Holland marka iş makinelerinin de Türkiye’de üretimine 2020 yılında başlamıştır. "Bugün ve gelecekte modern tarıma yön veren şirket olmak" ilkesiyle hareket eden TürkTraktör, ülkemizin tarım ekonomisinde verimliliğin en büyük destekçisi ve 65 yıldır kırsal nüfusumuzun refahını artıran gerçek bir dosttur.