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Bakanı ziyaret ettiler

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sektörün sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi. Birlikten...

Bakanı ziyaret ettiler
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ANKARA (AA) - İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur ve beraberindeki heyet, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile sektörün sorunlarını konuşmak üzere bir araya geldi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyarette sektörün ihracat performansı değerlendirilirken, gelecek döneme ilişkin beklentiler ve alım heyeti organizasyonu hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.
Okutur, yıl boyunca çeşitli ülkelerden alım heyeti organizasyonları düzenlemeye devam edeceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Latin Amerika, taşıdığı potansiyelle üyelerimiz için güzel imkanlar sunan bir pazar. Son üç senede rotamızı bu pazara çevirdik. Üyelerimiz nitelikli iş anlaşmaları gerçekleştirerek, hem ülkemizi tanıtıyor hem de daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Ağustos ayında da nisan ve mayısta olduğu gibi, nitelikli bir grup alıcıyı ülkemize getireceğiz. Kolombiya, Şili, Paraguay ve Ekvator'dan gelecek firmaları, İstanbul'da üyelerimizle buluşturarak yine yüzlerce iş görüşmesine aracılık etmiş olacağız. Uzayıp giden süreçlerden ziyade nokta atışı hedeflerle dış ticaretimizi canlandırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz."

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanİstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri İhracatçıları BirliğiHALUK OKUTUR
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