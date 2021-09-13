Bakkala ulaştırıyor

İdea Teknoloji Çözümleri, satış temsilcilerinin ziyaret edemediği noktalar ya da operasyon verimliliğini azaltan uzak satış noktaları için GeldiBil adlı mobil uygulama çözümünü piyasaya sundu.

Dijital satış temsilcisi GeldiBil ile bakkallar cep telefonu üzerinden ana firmaya direkt sipariş verebiliyor. Firmalar da mevcut müşterilerine güncel kampanyaları anında duyurabiliyor, potansiyel müşterilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Satış ekiplerinin satış noktalarına ziyaretinin zorlaştığı, birebir temasların zorunlu olarak azaldığı Covid – 19 döneminde, GeldiBil isimli mobil uygulama satış verimliliğini korumayı, doğan yeni fırsatları kazanca dönüştürmeyi sağlıyor.

GeldiBil, satış noktaları ile dijital temelli pazarlama satış kanalı oluşturmak isteyen tüm üretici ve dağıtıcı firmalar tarafından kullanılabiliyor. GeldiBil çözümü firmalara, satış noktasının lokasyonundan bağımsız olarak, herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan ürünlerini satış noktalarına tanıtma ve satış yapma imkanı veriyor. Firmanın sipariş almak, stok bilgisi güncellemek için satış noktasına eleman göndermesine gerek kalmıyor.

Satış noktalarıysa telefonlarına kuracakları GeldiBil uygulaması üzerinden doğrudan ana firmaya sipariş verip, sipariş takiplerini yapabiliyor. Aynı yapı ve imkanlar B2B portal platformu ile web üzerinden de kullanılabiliyor.

Çok sayıda satış noktasına ürün tanıtmak için ideal

Uygulama; içecek, gıda, pet ve bebek ürünleri, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi hızlı tüketim grubunda, kimyevi ve dayanıklı tüketim ürünlerinde, ofis – kırtasiye sektöründe ve akü gibi otomotiv yan sanayi malzemelerinde gibi çok sayıda satış noktasına ürünlerini tanıtmak ve satmak isteyen tüm firmalara uyarlanabiliyor.

Uygun maliyetli dijital pazarlama

GeldiBil uygulamasının dijitalleşmek isteyen küçük esnaf için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen İdea Teknoloji Genel Müdürü Emre İyibilir, “GeldiBil çözümümüzle, firmalar değişen pazar şartlarına daha hızlı uyum sağlayabilecek. GeldiBil’in sunduğu bir diğer imkan da uygun maliyetli dijital pazarlama. Firmalar hem mevcut müşterilerine güncel kampanyalar hakkında anında birebir pazarlama yapabiliyor hem de potansiyel müşterilere ulaşabiliyor. İdea Teknoloji Çözümleri’nın satış – dağıtım çözümlerindeki 16 yıllık deneyimiyle hayata geçirdiği GeldiBil tam bir dijital satış temsilcisi gibi görev yapıyor. Bakkallar başta olmak üzere her alanda iş yapan satış noktalarının ve satış – dağıtım firmalarının ilgi odağı olduğunu görüyoruz” dedi.