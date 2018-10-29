Baklavanın gözdesi

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinin coğrafi işaret sahibi cevizi, baklavaların lezzetine lezzet katıyor.

Ceviz üretimi ile ön plana çıkan Niksar ilçesinde, üretim alanları her geçen yıl artarken ilçede bu yıl ceviz rekoltesinin bin 300 ton civarında olması bekleniyor.

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede geçen sene bin 200 ton ceviz üretildiğini söyledi.

Özdüzgün, 2013 yılında sahip olduğu coğrafi işaretin ardından ceviz üretiminin arttığına dikkati çekerek, üretilen cevizlerden bir kısmının baklava üreticilerine satıldığını belirtti.

Özdüzgün, "İlçemizden her sene yaklaşık 80 tona yakın cevizi baklavacılara gönderiyoruz." dedi.

- 15 ile ceviz gönderiyorlar

Ceviz üreticisi İbrahim Abak da ilçede 20 yıldır ceviz üretimi yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"30 dönümlük bir bahçemiz var. Bahçemizde yerli ve yabancı çeşit ceviz ağaçlarımız var. Yıllık yaklaşık 6 ton civarında ceviz üretiyoruz. Yıllar önce bir arkadaş vasıtasıyla baklavacı birisiyle tanıştım. Cevizleri İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Tokat, Amasya gibi 15 ile gönderiyoruz. Biz 15-20 ton arasında ceviz gönderiyoruz. Bizim üretimimiz 6 ton. Geriye kalanları ceviz üreten vatandaşlarımızdan karşılıyoruz."

Abak, ceviz içinin kilosunu 50 ila 60 liraya sattıklarını aktardı.

Ceviz üreticisi Halis Yılmaz da bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu vurguladı.

Niksar cevizinin tadı ve aroması nedeniyle baklavacılardan rağbet gördüğünü vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Biz yılda yaklaşık 600 tona yakın cevizi başka kentlere gönderiyoruz. Bunlardan 50 tonu Türkiye'nin değişik yerlerindeki baklavacılara gidiyor. Niksar cevizimizi Türkiye'nin ünlü baklavacıları da tercih ediyor. Niksar cevizinin tadı ve aroması diğer yerlerde üretilen cevizlere göre daha farklı."