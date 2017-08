Balık fiyatları ucuzlayacak

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yarın başlayacak av sezonuyla balıkların en az yüzde 50 ucuzlayacağını belirten sektör temsilcileri, bu yıl sezondan umutlu olduklarını kaydetti.

Sektör temsilcileri, 15 Nisan'da sona eren ve 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal, yeni sezona ilişkin tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamladığını belirterek, 1 Eylül'de "vira Bismillah" diyeceklerini söyledi.

Araya Kurban Bayramı'nın girmesiyle balıkçıların denize çıkmasının 5 Eylül'ü bulabileceğini dile getiren Kartal, bazı balıkçıların bu yönde karar aldığını aktardı.

Kartal, temmuzda yeni sezona ilişkin yaptıkları çalışmalarda sonucun çok iyi geldiğini aktararak, yeni sezon için umutlandıklarını, ancak aradan geçen sürede bazı türlerde olumsuzluk gördüklerini söyledi.

Erdoğan Kartal, "Araştırmalarımıza göre bu yıl hem Karadeniz'de hem de Marmara'da hamside sıkıntı olacakmış gibi görünüyor. Hamside verimin düşmesini bekliyoruz. Hava şartlarına göre bu durum değişebilir ancak iki denizde de sıkıntılı olacak." dedi.

Palamutun geçen yıl rekor düzeyde tutulduğunu ve çok bereketli bir sezon geçirildiğini anımsatan Kartal, bu sezonda da bu balık türünün olmasını beklediklerini ifade etti.



- "Uskumru 40 yıl sonra Marmara'ya geldi"



Kartal, "Geçen yıl eksik olan istavritin bu yıl çok iyi olmasını bekliyoruz. Ayrıca 40 yıl sonra Marmara'ya uskumru geldi. Bu balık türünde de bereketin olacağını düşünüyoruz. Sezonun açılmasıyla birlikte tezgahları süsleyecek." diye konuştu.

Işıkla avcılığa müsaade edildiğini dile getiren Kartal, bu avcılık türünün uskumruya zarar verdiğini, kısa sürede balığı bitirdiğini vurguladı.

Kartal, bir iki türde eksiklik de olsa verimli bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Sezonun açılmasıyla fiyatların en az yüzde 50 ucuzlayacağını kaydeden Kartal, "Şu anda 30 liraya istavrit satılıyor. Bu en fazla 15 liraya satılacaktır. Fiyat düşüşü istavritte yüzde 60'ları, Karadeniz mezgitinde yüzde 70'i bulabilir." dedi.



- "Yeni sezondan beklentimiz olumlu"



İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum ise yeni sezonda her balıkçı gibi ürünün bol olmasını, ticaretin, istihdamın artmasını istediklerini söyledi.

Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını anlatan Mazlum, "Şu an yeni sezonun bereketli bir dönem olacağı görülüyor. Tabi bunlar Allah'ın lütfuna bağlı. Beklentimiz olmayabilir ancak denizde mahsül var. Beklentimiz iyi olacağı yönünde." dedi.

Mazlum, her sezonun başında istavrit, palamut, çinekop ve lüfer çıkartıldığını, sezon başladığından itibaren bu 4 ana türde herhangi bir sıkıntı beklemediklerini anlattı.

Palamutun geçen yıl çok iyi çıktığını, bu balıktan fazlasıyla tuttuklarını dile getiren Mazlum, palamut için "bir yıl olursa ertesi yıl olmaz" diye bir anlayış olsa da herhangi bir azlık beklemediklerini vurguladı.

Mazlum, son 5-6 yıldır Marmara'da sezonun açılmasıyla birlikte hamsi tutulabildiğini belirterek, ancak bu denizde hamsinin az olduğunu, Karadeniz hamsisinin çıkartılmasının kasım ayını bulacağını aktardı.



- "Fiyatlar en az yüzde 60 ucuzlar"



Mazlum, şu anda hava şartlarının da istenildiği gibi gitmemesi nedeniyle balığın çok pahalı olduğunu kaydederek, perakendede fiyatların çok yükseldiğini söyledi.

Kolisi 15-20 liraya satılan sardalyanın şu anda 250 liraya kadar çıktığını dile getiren Mazlum, balık fiyatlarının sezon açılmasıyla birlikte düşeceğini aktardı.

Mazlum, "Şu anki fiyatları baz almak çok yanlış, onları baz alarak söylemiyorum ama sezon başlayınca balıklarda kesinlikle yüzde 60 indirim olur." ifadelerini kullandı.