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Balık hamlesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusu, ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacak" dedi.

Balık hamlesi
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ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunun, ülke genelindeki 727 göl ve gölete bırakılacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü iş birliğinde "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi"ni yürüttüklerini belirtti.
Projeyle iç sulardaki küçük ölçekli balıkçılığı destekleyerek, kırsalda yaşayan vatandaşların kaliteli protein kaynağına ulaşmalarını ve hane halkı gelirini artırmayı, sportif olta balıkçılığı ve reakrasyonel balıkçılığın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitümüzde üretilen 5,1 milyon sazan balığı yavrusunu, ülkemiz genelindeki 727 göl ve gölete bırakacağız. Ürettiğimiz bu balık yavruları 11 Temmuz'a kadar göl ve göletlerimizle buluşmuş olacak. Bırakılan balıkların su ürünleri stoklarının gelecek nesillere aktarılması için en az bir kez üremelerine imkan tanınması, zaman ve boy konusundaki yapılan düzenlemelere uyulması sürdürülebilir balıkçılık yönetimi açısından önem arz ediyor."

 

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Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel MüdürlüğüTarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliSazan BalığıBalıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
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