Balkonsuz olmaz

Koronavirüste normalleşme adımları atılmaya başlandı. Ancak bazı alanlarda insanların eski alışkanlıkları şimdiden değişti. Bu değişimlerden biri de emlak sektöründe yaşanıyor. Gayrimenkul danışmaları, son zamanlarda insanların apartman dairelerini satıp bahçeli müstakil evlere yönlendiklerini söylüyor.

Gürültü rahatsız etti

Apartmandan çıkmak isteyenler bu süreçte en çok yürüyüş yapacak alanlarının olmamasından ve komşulardan gelen gürültülü seslerden şikayetçi oldu.

Lüks Emlak Danışmanı Evrim Başaran Kırmızıtaş, “Son dönemlerde talebe yetişmez hale geldik. Apartmanlarda, plazalarda oturan danışmanlarımız buradaki evlerini satıp bahçeli ev talep ediyorlar. Çünkü hepsi apartman dairelerinde çok sıkıldı” diyor.

Ev ve tatil bir arada

Evrim Başaran’ın verdiği bilgilere göre talebin arttığı bir diğer ev tipi ise havuzlu villalar. Başaran, bunun en büyük nedenini ise şöyle açıklıyor: “Bu yıl hazirandan itibaren turizmde normalleşme bekleniyor olsa da insanların büyük bir kısmı hâlâ tatile çıkmaya hazır değil. Fakat tatil yapmak bir ihtiyaç. Bu yıl tatile gidemeyen insanlar kendi evlerinde, sağlıklı ve güvenli bir tatil yapmak istiyor.”

En azından balkon olsun

Müstakil evler için bütçesi olmayanlar ise balkonu ya da terası olan evlere taşınmak istiyor. Evrim Başaran, “Bu süreç balkon ve terasların önemini de gösterdi. Eskiden balkonları eve katarak evi büyütmek isteyenler pişman oldu. Şimdi müstakil ya da havuzlu villalar için bütçesi olmayanlar balkonlu ya da teraslı ev arıyor” diyor.