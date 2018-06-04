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Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

- İflasına karar verilen Bank Asya, sigortalı katılım fonu ödemeleri için TMSF'den aktarılan 974,4 milyon liralık kaynağa karşılık Fon'a 360 milyon lira daha ödemede bulundu - Bank Asya'nın TMSF'ye faiz hariç yaklaşık 317 milyon lira borcu kaldı

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından faaliyet iznini kaldırdığı ve mahkeme tarafından iflasına karar verilen Asya Katılım Bankası (Bank Asya), sigortalı katılım fonu ödemeleri için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) aktarılan 974,4 milyon liralık kaynağa karşılık Fon'a 360 milyon lira daha ödemede bulundu.
Alınan bilgiye göre, 22 Temmuz 2016'da faaliyet izninin kaldırılmasıyla tasfiyesine yönelik işlemlere başlanan Bank Asya'da sigorta kapsamındaki katılım fonlarının tespitine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından TMSF tarafından 974,4 milyon liralık kaynak, hak sahiplerine ödenmek üzere 3 Aralık 2016'da Vakıf Katılım Bankası'na aktarılmıştı.
TMSF tarafından yapılan 974,4 milyon liralık aktarım sonrası 391 milyon lira, 24 Mayıs 2018'de de 360 milyon liralık tahsilat sağlandı. 360 milyon lira ile Fon'un toplam tahsilat rakamı 751 milyon liraya ulaştı.
Bank Asya'nın faiz hariç TMSF'ye kalan borcunun yaklaşık 317 milyon lira olduğu öğrenildi.

 
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Bank AsyaödemeTMSF
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