Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde flaş değişiklik

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre; Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,00 olarak belirlendi.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20-40 arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.

YÜZDE 30’DAN YÜZDE 20’YE ÇEKİLDİ

Daha önceden kredi kartı asgari borç yatırma tutarının en alt limiti borcun yüzde 30’uydu. Şimdi en alt limit yüzde 20’ye çekildi. Banka isterse limiti üst seviye olan yüzde 40’tan belirleyebilir.

Yönetmelikte başlığı, “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

“Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”