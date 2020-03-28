Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Kazım Karabekir Stadı Polatlı Merkez Mütevelli türkiye Sahte sikke
Google'dan sürpriz karar!
Google'dan sürpriz karar!
İstanbul'dan çıkışlar durduruldu
Çıkışlar durduruldu
Ünlüler seferber oldu!
Ünlüler seferber oldu!
Siperli maske üretti
Siperli maske üretti
iPhone'den kötü haber
iPhone'den kötü haber

Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde flaş değişiklik

Politika faizinin düşmesiyle birlikte Merkez Bankası aylık kredi kartı faizlerini de indirdi. Aylık kredi kartı faizi yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e indi. Öte yandan, BDDK, kredi kartı asgari borç yatırma tutarında en alt limiti borcun yüzde 30'undan yüzde 20'ye indirdi.

Banka ve kredi kartları yönetmeliğinde flaş değişiklik
banner17

Resmi Gazete’de yer alan düzenlemeye göre; Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25 oldu. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,00 olarak belirlendi.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20-40 arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.

YÜZDE 30’DAN YÜZDE 20’YE ÇEKİLDİ

Daha önceden kredi kartı asgari borç yatırma tutarının en alt limiti borcun yüzde 30’uydu. Şimdi en alt limit yüzde 20’ye çekildi. Banka isterse limiti üst seviye olan yüzde 40’tan belirleyebilir.

Yönetmelikte başlığı, “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

“Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıAsgari BorçBDDK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5