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Bankalara çağrı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalar yüksek faiz ve komisyon uygulamasından vazgeçmeli" dedi.

Bankalara çağrı
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların yüksek faiz ve komisyon uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini bildirdi.
Palandöken, yazılı açıklamasında, ülkenin önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde, dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, "Her kesim elini taşın altına koyarak, en az yüzde 10 indirime gidip enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor. Bu katkıyı herkesten önce bankaların koyması gerekir. Çünkü yaşa ve yaşat felsefesini en çok bankalar uygulamalı. Esnaf ayakta kaldığı sürece bankaların karı vardır. Esnaf olmazsa bankalar da yok olur." ifadesini kullandı.
Bazı bankaların ipotek değeri düşmesini bahane ederek kredileri geri çağırmasının ya da ek teminat istemesinin etik olmadığını vurgulayan Palandöken, "Bankaların kredi vermemek için bahane üretmesi doğru değil." değerlendirmesinde bulundu. Palandöken, şunları kaydetti:
"Zaten bankalar kredi vermeden önce ipotek ya da kefil yoluyla kredi alacaklarını garanti altına alıyor. Bankalar yüksek faiz ve komisyon uygulamasından vazgeçilmeli. En önemlisi, her ne nam adı altında olursa olsun yüksek paralar talep edilmesi etik değil."

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Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi PalandökenFaizBanka
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