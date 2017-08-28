Bankaların gözdesi oldu

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türk bankacılık sektörü, bu yılın haziran sonu itibarıyla toplam nakdi kredi desteğini en çok 356 milyar 99 milyon lira ile imalat sanayisine verdi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın haziran sonunda 1 trilyon 623 milyar 152 milyon lira düzeyinde bulunan toplam nakdi kredi (nakdi+takipteki kredi) hacmi, bu yılın aynı döneminde 1 trilyon 979 milyar 590 milyon liraya ulaştı. Kredi bakiyesindeki yıllık değişim yaklaşık yüzde 22 oldu.

Sektör bazında bakıldığında, nakdi kredilerde en büyük payı yüzde 18 ile imalat sanayi aldı. Haziran sonu itibarıyla imalat sanayisine 356 milyar 99 milyon liralık nakdi kredi kullandırıldı.

İmalat sanayi çatısı altında 62,7 milyar lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise tekstil ve tekstil ürünleri oldu. Tekstil ve tekstil ürünlerini, 56,8 milyar lira ile metal ana sanayi ve 56,8 milyar lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti.

İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 15,1 ile (299 milyar 776 milyon lira) "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu. Söz konusu kredi tutarının 175,3 milyar lirası "toptan ticaret ve komisyonculuk", 82,8 milyar lirası "perakende ticaret ve kişisel ürünler" ve 41,7 milyar lirası da "motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı" alt sektörlerine kullandırıldı.

Haziran sonu itibarıyla inşaat sektörüne 168,3 milyar lira, elektrik, gaz ve su kaynakları üretimi sektörüne 124,6 milyar lira, taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörüne 104,5 milyar lira, tarım, avcılık ve ormancılık sektörüne 82,6 milyar lira, turizm sektörüne de 60,8 milyar lira nakdi kredi kullandırımı oldu.

Söz konusu dönemde madenciliğe 24,2 milyar lira, sağlık sektörüne 15,9 milyar lira ve eğitime 7,6 milyar lira kredi desteği verildi.



- Nakdi kredi miktarında en fazla değişim hava taşımacılığında



BDDK verilerine göre, Haziran 2016-Haziran 2017 döneminde sektörel bazda kullandırılan toplam nakdi kredilerde tutar olarak en fazla artış 63 milyar 798 milyon lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" sektöründe (yüzde 27) oldu. Söz konusu sektörü, 59 milyar 8 milyon lira ile imalat sanayi (yüzde 19,9) ve 39 milyar 286 milyon lira ile inşaat sektörü (yüzde 30,5) izledi.

Son bir yıllık dönemde toplam nakdi kredi miktarında en fazla değişimin (oransal olarak) yaşandığı sektör ise yüzde 147 artışla hava taşımacılığı oldu. En fazla düşüş ise yüzde 24,9 ile nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür üretim sanayisinde görüldü.



- Bireysel krediler 380 milyar liraya dayandı



Verilere göre, toplam nakdi bireysel krediler (konut, taşıt ve diğer) bakiyesi, bu yılın haziran sonu itibarıyla 379 milyar 556 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bu kredilerin 190 milyar 908 milyon lirası bireysel diğer krediler, 181 milyar 761 milyon lirası konut ve 6 milyar 9888 milyon lirası taşıt kredisi olarak kullandırıldı. Söz konusu dönemde kredi kartı borç bakiyesi de 112 milyar 761 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

İlk yarı sonunda konut kredileri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4, taşıt kredileri yüzde 0,4 ve diğer krediler yüzde 10,5 artış gösterdi. Söz konusu dönemde kredi kartı bakiyesi de yüzde 6,5 arttı.

Geçen yılın haziran sonunda bireysel taşıt kredisi 6 milyar 712 milyon lira, bireysel konut kredisi 152 milyar 453 milyon lira ve diğer bireysel kredi tutarı da 169 milyar 644 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.