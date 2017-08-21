Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri doğa
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda
TOKİ, İstanbul'da bin 892 konutu kurayla satacak
TOKİ kurayla konut satıyor
İşte yeni emniyet müdürleri
İşte emniyetteki atamalar

Barter modeliyle ihracat

Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, "Yıl sonu gelmeden barter olarak da bilinen emtia bazlı finansman modelini deneyeceğiz. Bu şekilde doğrudan parayla ticaret yapılamayacak ülkelerle daha fazla ihracat yapılabilecek." dedi.

Barter modeliyle ihracat

İZMİR(AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Eximbank olarak dünyada ihracatçısına en fazla destek veren kuruluş olma hedefi kapsamında son dönemde döviz getirici faaliyette bulunan sektörlere kredi verme ve sigortalama konusunda hızlı bir ivmelenme yaşadıklarını belirtti.
Temmuz rakamlarına göre toplam 22 milyar dolarlık destekle ihracatın yüzde 24,4'ünü finanse eder hale geldiklerini anlatan Yıldırım, bankanın, kredi vermek ve sigorta yapmak dışında bugüne kadar kullanmadığı garanti enstrümanını bu yıl ilk kez uygulayacağına işaret etti.
Parayla değil malla ticaret
İhracatta uzun bir süredir tartışılan barter modeli üzerindeki çalışmaların da son aşamaya geldiğine dikkat çeken Yıldırım, Türkiye'nin hedef pazar olarak belirlediği Afrika coğrafyası için çok önemli bir modeli hayata geçireceklerini kaydetti.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatlarıyla bu konudaki çalışmaları hızlandırdıklarını anlatan Yıldırım, 2017 içinde pilot olarak belirledikleri birkaç Afrika ülkesine iş yapan şirketlere barter olarak da bilinen "emtia bazlı finansman modeliyle" destek olacaklarını aktardı.
Yıldırım, şu bilgileri verdi:
"Afrika ülkelerinde başlatacağımız ihracatta barter sistemi olarak bilinen "emtia bazlı finasman" modeliyle, parayla ticaret yapılamayan pazarlarda dış satımın artmasını bekliyoruz. Afrika'daki 8 ülke için alıcılar, satıcılar, üretim potansiyeli, tüketim bilgileri ve bu ülkelerde yapılabilecek projeler gibi başlıkları içeren çok boyutlu bir çalışmayı tamamladık. Yıl sonu gelmeden bu 8 ülkeden bir veya bir kaçında barter olarak da bilinen emtia bazlı finansman modelini deneyeceğiz. Bu şekilde doğrudan parayla ticaret yapılamayacak ülkelerle daha fazla ihracat yapılabilecek. Bu ülkelerin, aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödeme yapabilecekleri emtiaları, belli kaynakları var. Bunu zaten bazı ülkelere gittiğimizde biz sormadan onlar söylüyorlar. Çin, Afrika coğrafyasında böyle çalışıyor. Biz çok daha iyi projelerle bu modeli çalıştırabiliriz, diğer ülkelerden daha başarılı olabiliriz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Afrikaya IhracatBarterEkonomiIhracat Garantisiİhracatın FinansmanıTürk Eximbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5