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Başarısı ödülle tescillendi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu partneri Hollanda-Türkiye İş Konseyi'nin (NETUBA), 2018 "Ticaret Ödülü", Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Acıbadem Sağlık Grubu'na bağlı, Acıbadem Uluslararası...

Başarısı ödülle tescillendi

ROTTERDAM (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu partneri Hollanda-Türkiye İş Konseyi'nin (NETUBA), 2018 "Ticaret Ödülü", Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Acıbadem Sağlık Grubu'na bağlı, Acıbadem Uluslararası Tıp Merkezi'ne verildi.
Hollanda ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için köprü görevini üstlenen NETUBA'nın düzenlediği 25. yıl dönümü resepsiyonuna, Rotterdam Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Tarık Gençosmanoğlu'nun yanı sıra Hollanda Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı temsilcileri ile Türk ve Hollandalı iş adamları katıldı.
Türkiye ile Hollanda arasında ticari, ekonomik ve yatırımlara katkı sağlayan en başarılı şirket, kurum veya şahsa iki yılda bir verilen "Ticaret ödülü"ne bu yıl 25. yıl dönümü dolayısıyla ile iki şirket seçildi.
Amsterdam'da bulunan Acıbadem Sağlık Grubu'na bağlı, Acıbadem Uluslararası Tıp Merkezi ile Türkiye'de de tarihi eserlerin restorasyonunu yapan Hollanda şirketi Bresser Groep ödüle layık görüldü.

İki ülke arasındaki dostluk ve barış için katkıda bulunan "Onur ödülü" de Hollanda merkezli Edelstaal Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları ve NETUBA kurucularından Bert de Nooijer'a verildi.

 

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