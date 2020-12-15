Başarıya ortak arıyor

Küçük Ev Aletleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Arzum’un halka arzında 10 Aralık’ta gerçekleşen SPK onayının ardından geri sayım başladı. Arzum tarafından düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre talep toplama süreci 17 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 18 Aralık Cuma sona erecek. Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak. Arzum’un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Küçük Ev Aletleri sektörünün Türkiye’deki öncülerinden biri olan Arzum yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 10 Aralık 2020’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında kökleri 1966’ya dayanan Arzum’un yolculuğu hakkında bilgi veren Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Arzum; bugün ürettiklerini Türkiye’de 20.000’in üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtımağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda. Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz” dedi.

2013’te Arzum ortağı olan SDA International’i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, halka arz adımıyla Arzum’un yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine inandığını söyledi. Faralyalı şu bilgileri verdi:

“SDA International ile birlikte, 2013’te elektrikli küçük ev aletleri sektörünün önde gelen üreticilerinden Arzum Elektrikli Ev Aletleri şirketinin ortağı olduk. Arzum’la ortaklık dönemimizde de şirket finansal performansının ve başarılarının kalıcı ve dayanıklı olduğunu kanıtladı. Birlikte tüm hedeflerimize ulaştık. Arzum’un halka arz sonrası yoluna çok daha güçlü biçimde devam edeceğine ve global marka olma yolunda yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olacağına inanıyorum”.

Ekonomilerin daraldığı pandemi döneminde bile finansal göstergelerde istikrarlı biçimde büyümesini sürdüren Arzum’un hasılatı; 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönemde 316,2 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemde %37,7’lik bir artışla 435,3 milyon TL’ye ulaştı.

Arzum CEO’su Mete Zadil de basın toplantısında yaptığı konuşmada Arzum’un başarılarının temelinde tasarım, inovasyon ve Ar-ge’ye verilen önemin yanı sıra Yönetim Kurulunun tam desteğiyle sağlam bir strateji ve bütçe disiplininin bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

Deloitte tarafından “En İyi Yönetilen Şirket” ödülünü almamızın ana sebebi de aslında stratejideki sağlamlığımızdı. Şirket yönetimi temelde kaynak yönetimidir. Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum’da kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik. Kârımızı son beş yılda her yıl artırarak ilerledik. Bugüne dek hep, kârlılık odaklı stratejimiz çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdik. Şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendimize ait olan ürünlerin oranını yükselttik, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli bir etkisi oldu. İlk 3’te olduğumuz mutfak aletleri kategorilerinde performansımızı aynı hızda devam ettirmemize ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergiledik, ihracat pazarlarındaki etkinliğimizi artırarak ihracatımızın toplam hasılat içerisindeki payını arttırdık ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarımızı artırdık”.

İLKLERLE, TASARIMLA, İNOVASYONLA, ÖDÜLLERLE ÖZDEŞLEŞEN ARZUM

Yenilikçi yaklaşımı ile Türkiye’de sektöründe yeni ürün geliştirmede birçok ilke imza atan Arzum, markalı ilk ütüyü 1967 yılında, ilk mekanik süpürgeyi 1968 yılında, ilk Türk malı mutfak robotu üretimini 1991 yılında gerçekleştirdi. Küçük ev aletleri sektöründe bir ilk olarak üç yıl garanti uygulamasını 2001 yılında başlatan Arzum, 2003 yılında ilk elektrikli Tük kahvesi cezvesini üretti. 2014 yılında doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi’ni yurt içi ve global pazara sunan marka, 2020 yılında Türkiye’de ilk nesnelerin interneti (IoT) uygulamalı Türk malı elektrikli süpürgeyi tüketicileriyle buluşturdu.

Arzum bugün; Mutfak Aletleri (Gıda Hazırlama, Pişirme ve Kızartma, Sıcak İçecek Hazırlama), Kişisel Bakım (Saç Kurutucular, Saç Şekillendiriciler, Epilasyon Cihazları ve Tıraş Makineleri), Elektrikli Ev Aletleri (Ütü, Elektrikli Süpürge, Isıtıcı-Soğutucu, Şofben) kategorilerinde 200’den fazla ürünle tüketicilerinin yanında. Tasarım ve inovasyonu vazgeçilmezi olarak gören Arzum, Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış tasarım ofisleri ile çalışıyor, tasarım konusunda global markalarla iş birliklerine imza atıyor. Yeni ürün geliştirme yetkinliği, hızı, tüketici odaklı yaklaşımı sayesinde değişen tüketici ihtiyaçlarına da aynı hızla yanıt verebiliyor. Arzum, tasarım ve inovasyon alanında sadece son üç yılda 30’un üzerinde ulusal ve uluslararası tasarım ödülün de sahibi.

TÜRK KAHVESİNİ DÜNYAYA SEVDİREN MARKA: ARZUM OKKA

Arzum; kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir hikâyenin kahramanı olan Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzetiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum OKKA markasıyla, Türk kahvesi kültürünü dünyaya yayma misyonunu sahipleniyor.

Arzum’un halka arzı hakkında;

Arzum’un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1.995.971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.